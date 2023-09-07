Дочь Хайди Клум предстала в прозрачном белом ансамбле на модном показе

На показе Наоми Кэмпбелл представила коллекцию, которую она разработала совместно с модным ритейлером.

19-летняя модель Лени Клум, дочь немецкой супермодели Хайди Клум, стала гостьей показа Naomi Campbell X PrettyLittleThing на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Начинающая модель сияла в белом прозрачном топе без рукавов за 22 доллара и соответствующей юбке за 32 доллара с подолом, спускающимся до лодыжек. Обе вещи можно найти в последней коллекции Naomi x PrettyLittleThing, а также приобрести в черном цвете.

Лени Клум Фото: Getty Images

Благодаря прозрачному материалу наряда Лени было видно, что кружевное белое нижнее белье совпадает с цветовой гаммой образа. Она надела белые туфли на высоком каблуке с закрытым носком, чтобы завершить свой образ для звездного мероприятия.

Ее темно-русые локоны были собраны в модную прическу, а макияж был сделан с акцентом на глазах, включая черную подводку, проведенную из внутренних уголков глаз.

Дочь знаменитой модели выбрала минимум аксессуаров, чтобы ее наряд стал главным акцентом, добавив пару сережек из серебра со стразами.

Лени присоединилась к другим знаменитостям на мероприятии в Нью-Йорке, таким как Эмили Ратаковски, Джулия Фокс, а также Лори Харви, когда они наблюдали, как культовая супермодель Наоми Кэмпбелл дебютировала в своей собственной коллекции с PrettyLittleThing. Согласно официальному сайту ритейлера, линия, состоящая из 82 предметов, отдает "дань уважения наследию и культовому фирменному стилю Наоми".

Также ранее Фокус писал, что Лени Клум воссоединилась со своим отцом.