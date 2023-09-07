Новая супермодель: что известно о Виттории Черетти, новой пассии Леонардо Ди Каприо

С недавних пор 25-летнюю Витторию называют новой девушкой голливудского актера, который славится своими многочисленными романами с моделями.

Витторию Черетти, которую называют одной из "новых супермоделей" вместе с Кендалл Дженнер и сестрами Хадид, недавно сфотографировали за поцелуями с Леонардо Ди Каприо. До этого они вместе отдыхали на яхте. Виттория – известная и успешная модель, так что подходит под "профиль" Лео, который, как известно по его прошлым романам, падок на девушек с подиума. Чем знаменита Виттория Черетти, пишет Hola.

Итальянская модель Виттория Черетти была одной из самых успешных звезд 2018 года, быстро зарекомендовав себя как популярное лицо, как на подиумах, так и в рекламных кампаниях. У нее за плечами ряд обложек Vogue , в том числе выпуск, посвященный 125-летию американского Vogue.

Виттория Черетти

Для юбилейного выпуска она снималась с Эшли Грэм, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и прочими восходящими звездами подиума.

Виттория Черетти

Она также была лицом косметической линии Dolce & Gabbana. В сезоне весна-лето 2017 Черетти приняла участие в 41 показе, включая Dior, Valentino и Chanel.

Виттория Черетти родилась в Брешии, Италия. Ее отец — Джузеппе Черетти, владелец компании по производству напольных покрытий, а мать Франческа – домохозяйка.

Виттория Черетти

Модельным бизнесом она начала заниматься еще в возрасте 14 лет, когда она прошла в финальный раунд конкурса Elite's Model Look.

Вскоре после этого Виттория подписала контракт с агентством и приняла участие в своем первом показе в Милане для дизайнера Кристины Ти. С тех пор она сотрудничала с такими брендами, как Dior, Celine, Alexander McQueen и Louis Vuitton.

Виттория Черетти на вечеринке с друзьями

Дизайнеры любят Витторию за ее классическую изысканную красоту. Так что, помимо рекламных кампейнов для Dolce & Gabbana, она снималась для Chanel, Prada, Valentino, Versace, Moschino и Fendi.

А недавно она похвасталась своим новым рекламным кампейном для Gucci.

Виттория Черетти

Сейчас Виттория Черетти живет на Лонг-Айленде. В интервью французскому Vogue Черетти упомянула, что изучала бы актерское мастерство или психологию, если бы не начала карьеру модели.

Она вышла замуж за Маттео Миллери, итальянского диджея, 1 июня 2020 года на Ибице, Испания. И так как сообщений о разводе не было, Виттория, вероятно, все еще официально в браке.

Виттория Черетти со своим мужем Маттео Миллери

Напомним, за поцелуями Витторию и Леонардо застали во время вечеринки в клубе на Ибице, Испания.

Все произошло в клубе Hï Ibiza, одном из самых модных и дорогих заведений Ибицы.

Черетти также отдыхала с Ди Каприо на яхте, а после их видели на свидании в Калифорнии. Парочка наслаждалась мороженым.