Шон Пенн приехал на Саммит Зеленской со своей возлюбленной-украинкой

Впервые пару заметили вместе в мае этого года, хотя до сих пор неизвестно, когда у голливудского актера и украинки начался роман.

63-летний американский актер и режиссер Шон Пенн и его возлюбленная, 43-летняя украинская актриса Ольга Коротяева стали гостями Саммита первых леди и джентльменов, инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской, сообщает Фокус.

Мероприятие состоялось в среду, 6 сентября, в Киеве. На фотографиях с международного Саммита, опубликованных Офисом Президента, Пенн сидел рядом с возлюбленной и они держались за руки.

Звезда фильма "Игра" для публичного выхода выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук. К лацкану его пиджака была прикреплена символическая брошь в виде Украины.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Его спутница предпочла черный монохромный образ, надев кофту с длинным рукавом и юбку. Перед началом события Ольга позировала также в черных солнцезащитных очках, а ярким акцентом в ее образе стал красный маникюр.

Кроме того, Шон Пенн был одним из спикеров на Саммите первых леди и джентельменов. Он подчеркнул, что Украина должна победить в войне с Российской Федерацией и стать процветающей страной.

Ранее Фокус писал, что Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине.