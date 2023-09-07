Пожертвуют деньги Украине: Никола Пельтц урегулировала иск с организаторами своей свадьбы

Скандал возник после того, как отец невесты, миллиардер Нельсон Пельтц, подал в суд на организаторов свадьбы, когда они отказались возвращать депозит в размере 159 000 долларов.

Судебные иски по поводу роскошной свадьбы Бруклина и Николы Пельтц Бекхэм были урегулированы после того, как обе стороны достигли соглашения. После нескольких месяцев переговоров между семьей Пельц и Plan Design — компанией, нанятой для планирования роскошной свадьбы Бруклина и Николы в Майами в 2022 году — обе стороны пришли к соглашению. И организаторы пожертвуют часть денег в помощь Украине. Об этом пишет Daily Mail.

"Стороны считают, что этот контрактный спор между Нельсоном Пельцем и Plan Design должен быть решен на согласованных условиях. В рамках урегулирования конфликта PDE сделает пожертвование от имени Николы и Бруклина в кризисный фонд CARE Ukraine", — говорится в заявлении.

Организаторы свадеб Николь Брагин и Арианна Грихальба были "опустошены" в начале этого месяца, когда бизнесмен-миллиардер Нельсон Пельц подал иск с требованием вернуть ему депозит в размере 159 000 долларов.

Агентство Plan Design было нанято за шесть недель до свадьбы и уволено девять дней спустя.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на своей свадьбе Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Нельсон Пельтц, отец Николы, утверждал, что не получил обратно свой залог в размере 159 000 долларов США, и, согласно его документам, он утверждал: "За девять дней переговоров… (они) не смогли забронировать ни одного нового поставщика свадебных услуг, не смогли окончательно согласовать условия любые соглашения с любым из поставщиков, которые ранее были выбраны Пельтцем и его семьей и не присутствовали на ранее запланированных встречах с Пельтцем".

Также в заявлении говорилось, что известность молодоженов в сочетании с ожидаемым присутствием многих высокопоставленных гостей требовали, чтобы организатор свадьбы обладал опытом и персоналом для планирования, координации и проведения свадебного мероприятия ожидаемого уровня и сложности.

Упоминалось, что в списке было более 500 гостей, в том числе много знаменитостей, спортсменов, высокопоставленных и других влиятельных лиц, которые "приехали со всего мира, чтобы принять участие".

Родители Николы Пельтц: Нельсон и Клаудия Фото: nicolaannepeltzbeckham

Однако организаторы свадеб нанесли ответный удар, и подробно рассказали о том, как Пельтц и его дочь Никола вели дела.

Они даже опубликовали скриншоты переписок и наняли юриста, чтобы он защитил их репутацию.

Брагин и Грихальба в ответ назвали Пельца "хулиганом-миллиардером" и подали встречный иск в суд Майами за нарушение контракта и вмешательство в деловую сделку.

Они также подали в суд на Николу Пельтц Бекхэм, ее мать Клаудию и свадебного дизайнера Риши Пателя о возмещении ущерба в размере не менее 41 000 фунтов стерлингов плюс судебные издержки.

Компания Plan Design Events была нанята в феврале 2022 года, всего за шесть недель до пышной свадьбы.

Организаторы согласились на гонорар в размере 264 000 фунтов стерлингов, при этом Пельц внесет залог в размере половины этой суммы.

Они сменили Престона Бэйли – икону индустрии, который ранее планировал свадьбу Кэтрин Зеты-Джонс с Майклом Дугласом. Он сказал, что ушел по обоюдному согласию после года работы, потому что его график был "перегружен".

Брагин и Грихальба отметили, что планирование было хаотичным: списки гостей постоянно менялись, а невеста была слишком занята, чтобы обсуждать собственную свадьбу.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на своей свадьбе Фото: nicolaannepeltzbeckham

На них взвалили непомерный объем работы, ведь оказалось, что их предшественники не заказали торт, не договорились с поставщиками цветов и не заказали парикмахеров, визажистов, фотографов и видеооператоров.

Брагин и Грихальба заявили, что работали по 17 часов в день, чтобы удовлетворить запросы своих клиентов, но времени все равно не хватало, к тому же Никола Пельтц ссорилась с Викторией Бекхэм и не хотела, чтобы та знала о проблемах с планированием.

К тому же оказалось, что отец Николы даже хотел отменить свадьбу, но жена умоляла его этого не делать.

Хотя Пельц заплатил за мероприятие около 3 миллионов фунтов стерлингов, в судебных документах утверждалось, что были некоторые расходы, которые его жена хотела сохранить в тайне: например 100 тысяч долларов, которые заплатили за прическу и макияж Николы.

Интересно, но в своем встречном иске организаторы не критиковали только Бруклина Бекхэма. Жених был всем доволен и они назвали его "настоящим джентльменом".