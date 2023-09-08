Шарлиз Терон в жемчужном топе отправилась на открытие бутика Breitling (фото)

Звезда экрана уже пять лет является амбассадором бренда Breitling.

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон в красивом образе приняла участие в церемонии перерезания ленточки для нового магазина Breitling в районе Митпэкинг, Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

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В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась фотографией своего наряда, который включал прозрачный топ без рукавов из жемчуга, длинную черную юбку и черные туфли на каблуках.

На своем снимке Шарлиз отметила креативного директора Живанши Мэтью Уильямса, а также визажиста Кейт Ли, стилиста Лесли Фремар и стилиста по волосам Дженни Чо.

Оскароносная актриса также надела черный блейзер во время церемонии перерезания ленточки в новом бутике. Во время мероприятия она перерезала голубую ленту с логотипом Breitling вместе с 58-летним генеральным директором Breitling Жоржем Керном и президентом Breitling USA Тьерри Приссертом.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Швейцарская компания по производству люксовых часов Breitling была основана в 1884 году Леоном Брейтлингом в Сент-Имье, Швейцария. Терон стала амбассадором бренда Breitling в 2018 году вместе с актерами Брэдом Питтом, Адамом Драйвером и Дэниелом Ву.

Ранее Фокус писал, что Шарлиз Терон рассказала с последствиями какого тренда 1990-х борется до сих пор.