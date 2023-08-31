Шарлиз Терон рассказала с последствиями какого тренда 1990-х борется до сих пор
Речь идет о тонко выщипанных бровях, которые были так модны когда-то.
Шарлиз Терон призналась, какой тренд из прошлого испортил ее внешность и она до сих пор справляется с последствиями. "Несомненно, тонкие брови из 1990-х", — рассказала актриса в интервью Page Six.
Чрезмерно выщипанные и изогнутые брови были одной из самых горячих тенденций, когда актриса начинала свою карьеру почти три десятилетия назад.
В то время Дженнифер Лопес, Джессика Альба и Кейт Мосс были среди звезд, которые также увлеклись этим трендом.
И хотя сейчас в моде естественные брови, этот модный тренд, похоже, возвращается: модель Белла Хадид этим летом демонстрировала именно такие брови-ниточки.
Шарлиз Терон призналась, что она не в восторге от этого тренда, тем более, что с его последствиями она справляется до сих пор. После радикального выщипывания брови плохо отрастают.
Звезда "Безумного Макса" отметила, что она с возрастом с радостью принимает свою естественную красоту.
"Мое лицо меняется, и мне нравятся эти изменения", — сказала 48-летняя Шарлиз в интервью Allure ранее в этом месяце.
Она призналась, что ее внешность часто обсуждают и некоторые интересуются, делала ли она подтяжку лица.
"Они спрашивают: "Что она сделала со своим лицом?" Я такая: "С*ка, я просто старею!" Это не значит, что мне сделали плохую пластическую операцию!", — сказала актриса.
Кроме того, звезда "Адвоката дьявола" сказала, что двойной стандарт, "что мужчины в возрасте любят хорошие вина, а женщины любят срезанные цветы", всегда раздражал ее.
"Я презираю эту концепцию и хочу бороться с ней. Но я также думаю, что женщины хотят стареть так, как им удобно. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проходим свой путь", — отметила актриса.
Мать двоих детей, получившая "Оскар" за фильм "Монстр" в 2003 году, также призналась, что никогда больше не будет кардинально менять свою внешность ради роли в кино.
Набрав 50 фунтов для фильма "Талли" в 2018 году, звезда призналась, что ей так и не удалось вернуться в форму.
"Я позвонила своему врачу и сказала: "Думаю, я умираю, потому что не могу похудеть". А он такой: "Тебе больше 40. Успокойся. Ваш метаболизм уже не тот, что был". Никто не хочет этого слышать", — резюмировала Терон.
Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из актеров радикально менял внешность ради роли.