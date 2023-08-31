Шарліз Терон розповіла з наслідками якого тренду 1990-х бореться досі

Йдеться про тонко вищипані брови, які були так модні колись.

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Шарліз Терон зізналася, який тренд із минулого зіпсував її зовнішність і вона досі справляється з наслідками. "Безсумнівно, тонкі брови з 1990-х", — розповіла актриса в інтерв'ю Page Six.

Надмірно вищипані та вигнуті брови були однією з найгарячіших тенденцій, коли актриса починала свою кар'єру майже три десятиліття тому.

Шарліз Терон у 2000 році Фото: Getty Images

У той час Дженніфер Лопес, Джессіка Альба і Кейт Мосс були серед зірок, які також захопилися цим трендом.

І хоча зараз у моді природні брови, цей модний тренд, схоже, повертається: модель Белла Хадід цього літа демонструвала саме такі брови-ниточки.

Шарліз Терон зізналася, що вона не в захваті від цього тренду, тим паче, що з його наслідками вона справляється досі. Після радикального вищипування брови погано відростають.

Зірка "Божевільного Макса" зазначила, що вона з віком з радістю приймає свою природну красу.

Шарліз Терон Фото: Instagram charlizeafrica

"Моє обличчя змінюється, і мені подобаються ці зміни", — сказала 48-річна Шарліз в інтерв'ю Allure раніше цього місяця.

Вона зізналася, що її зовнішність часто обговорюють і дехто цікавиться, чи робила вона підтяжку обличчя.

"Вони запитують: "Що вона зробила зі своїм обличчям?" Я така: "С*ка, я просто старію!". Це не означає, що мені зробили погану пластичну операцію!", — сказала актриса.

Крім того, зірка "Адвоката диявола" сказала, що подвійний стандарт, "що чоловіки у віці люблять хороші вина, а жінки люблять зрізані квіти", завжди дратував її.

"Я зневажаю цю концепцію і хочу боротися з нею. Але я також думаю, що жінки хочуть старіти так, як їм зручно. Я думаю, нам потрібно бути трохи більш чуйними до того, як ми всі проходимо свій шлях", — зазначила актриса.

Мати двох дітей, яка отримала "Оскара" за фільм "Монстр" 2003 року, також зізналася, що ніколи більше не буде кардинально змінювати свою зовнішність заради ролі в кіно.

Набравши 50 фунтів для фільму "Таллі" 2018 року, зірка зізналася, що їй так і не вдалося повернутися у форму.

"Я зателефонувала своєму лікарю і сказала: "Думаю, я вмираю, бо не можу схуднути". А він такий: "Тобі більше 40. Заспокойся. Ваш метаболізм уже не той, що був". Ніхто не хоче цього чути", — резюмувала Терон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто з акторів радикально змінював зовнішність заради ролі.