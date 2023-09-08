Принц Гарри почтил память королевы Елизаветы II трогательной речью

Год назад, 8 сентября 2022 года, королева Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства — скончалась в возрасте 96 лет.

Герцог Сассекский посетил церемонию вручения наград WellChild Awards 2023 в Великобритании, где во время своей речи почтил память память своей покойной бабушки, королевы Елизаветы II. Об этом пишет PageSix.

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Вручая премию "Вдохновляющий ребенок", принц Гарри сказал: "Как вы знаете, я не смог присутствовать на церемонии вручения награды в прошлом году, так как моя бабушка скончалась. Как вы, наверное, знаете, она была бы первым человеком, который настоял бы на том, чтобы я все равно пришел к вам, а не к ней".

Принц Гарри на церемонии WellChild Awards 2023 Фото: Getty Images

"И именно поэтому я знаю, ровно год спустя, что сегодня вечером она смотрит на всех нас свысока, счастлива, что мы вместе, продолжая привлекать внимание к такому невероятному сообществу", — добавил он.

Гарри и Меган должны были присутствовать на церемонии вручения премии WellChaild Awards в прошлом году, но в визите пришлось отказать, так они узнали о смерти королевы. В то времягерцог поспешил в Балморал в Шотландии, чтобы быть рядом со своей семьей в трудный момент.

42-летняя супруга Гарри Меган Маркл не поехала с ним, однако почтила память монарха на похоронах, которые состоялись 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Ранее Фокус писал, что Букингемский дворец поделился редким портретом королевы Елизаветы в годовщину ее смерти.