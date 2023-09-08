Дженнифер Лопес в сапогах из змеиной кожи и замшевой куртке посетила показ Coach

Уже 4 года Джей Ло является амбассадором люксового бренда Coach.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала гостьей на показе Coach во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость является амбассадором люксового бренда с 2019 года, а недавно стала лицом их коллекции весна-лето 2023 и в специальном кампайне ко Дню матери.

Для появления на модном мероприятии актриса выбрала коричневую замшевую оверсайз куртку с бахромой и сапогах до колена из змеиной кожи. Джей Ло дополнила эффектный ансамбль серебряной сумочкой за 395 долларов из коллекции Coach Shine. Волосы актрисы были собраны в небрежный пучок, солнцезащитные очки Fendi за 450 долларов завершили ее образ.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Она сидела в первом ряду вместе с главным редактором Vogue Анной Винтур и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Эдвард Эннинфул, Дженнифер Лопес и Анна Винтур Фото: Getty Images

Неделя моды в Нью-Йорке стартовала в четверг и продлится до среды, 13 сентября. Новая коллекция Coach включает в себя "капсулу очаровательных сумок с принтом поцелуя", а также "несколько очень редких сумок (Re)Loved, вдохновленных шоу".

Напомним, как 54-летняя Джей Ло выглядит утром.

Также Фокус писал об эффектном образе Дженнифер Лопес 5-летней давности, который в 2023 повторила Шакира.