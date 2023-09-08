Королева Иордании Рания показала, с чем сочетать белую рубашку (фото)

Монаршая персона вышла в свет в элегантном образе в светлых оттенках.

Королева Иордании Рания показала, с чем сочетать белую рубашку. Снимками в новом элегантном образе монаршая персона делится в своем Instagram с 10,1 млн подписчиков.

Супруга короля Абдаллы II посетила встречу с молодыми бизнесменами.

"Замечательная встреча с молодыми иорданскими предпринимателями в бизнес-центре The Office", — отметила Рания.

Для публичного появления королева выбрала белую рубашку с коротким рукавом, плиссированную юбку миди нежно-голубого оттенка, которую дополнила мятным ремешком с пряжкой от Loewe. К элегантному образу Рания добавила сумку "Мадлен" в светло-зеленом оттенке, с которой уже ранее появлялась на публике.

На ногах жены иорданского короля были светлые туфли-лодочки Jimmy Choo. Также она примерила винтажные солнцезащитные очки, лаконичные серьги, часы, кольца и распустила свои волосы.

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Королева Рания

На этот раз монаршая персона появилась на публике без мужа.

Напомним, королева Иордании продемонстрировала кэжуал-лук на осень 2023 года.

Также Фокус писал об элегантном мятном образе королевы Рании.