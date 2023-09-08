Усталость, тошнота и онемение рук: 5 признаков и симптомов дефицита магния

Дефицит магния возникает, когда ваш организм недополучает достаточного количества этого важного питательного вещества. И если у вас низкий уровень магния в течение длительного периода времени, это может спровоцировать определенные заболевания и осложнения.

Магний играет важную роль в организме, особенно в работе сердца, мышц и почек. Он помогает регулировать функции нервов и мышц, сбалансировать уровень сахара в крови и вырабатывать белки, кости и ДНК. Длительная гипомагниемия (недостаток магния) может вызвать высокое кровяное давление, диабет 2 типа, остеопороз, мигрень. Об этом пишет Yahoo.

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Большинство людей получают достаточно магния из своего обычного рациона. Этот минерал можно найти в привычных продуктах: бобовые, зеленые листовые овощи, семена, цельнозерновые продукты, молоко или йогурт. Однако уровень магния может быть низким из-за различных состояний здоровья, чрезмерного употребления алкоголя или приема некоторых лекарств.

Рекомендуемое ежедневное количество магния варьируется в зависимости от возраста, пола, а также от того, беременны вы или кормите грудью. Среднестатистическому взрослому человеку требуется 320–420 миллиграммов (мг) магния в день.

Если вы находитесь на ранних стадиях дефицита магния, ваши симптомы могут быть достаточно легкими.

Усталость и слабость

Фото: Freepik

Гипомагниемия означает, что вашему организму не хватает необходимых питательных веществ. Это может вызвать у вас чувство усталости и слабости, особенно на ранних стадиях дефицита магния.

Магний также играет роль в обмене веществ. Метаболизм – это химический процесс, который превращает пищу в энергию. Когда в вашем организме становится меньше магния, ваш метаболизм может измениться, в результате чего вы будете чувствовать слабость и усталость.

Прогрессирующие симптомы

Магний играет важную роль в функционировании нервов, мышц и сердца. Он помогает транспортировать кальций и калий через клеточную мембрану. Этот процесс важен для:

проведение нервных импульсов;

сокращения мышц;

регулирования сердечного ритма.

Когда вашему организму не хватает магния, его недостаточно для выполнения этих функций, что может повлиять на ваши нервы, мышцы и сердце.

Онемение и покалывание

Фото: Freepik

Магний помогает проводить нервные импульсы. Низкий уровень магния может вызвать онемение и покалывание, особенно в ногах и руках. Онемение может привести к снижению чувствительности, а это может повысить вероятность травмирования онемевшей части тела. Если вы испытываете онемение и покалывание, ваш лечащий врач может порекомендовать вам упражнения.

Онемение и покалывание могут быть симптомами более тяжелых или хронических заболеваний. Если вы испытываете постоянное онемение или покалывание, поговорите со своим врачом, чтобы он мог оценить ваши симптомы и назначить дополнительное обследование.

Мышечные спазмы

Поскольку магний помогает контролировать мышечные сокращения, низкий уровень этого питательного вещества может затруднить движение мышц. Вы можете испытывать непроизвольные сокращения мышц. Иногда у людей с дефицитом магния могут наблюдаться судороги (резкие, нерегулярные движения).

Аномальный сердечный ритм

Фото: Freepik

Поскольку магний помогает регулировать сердечный ритм, его недостаток может привести к нарушению сердечного ритма (аритмии).

Дефицит магния также может привести к спазмам коронарных артерий. Спазм коронарной артерии – это внезапное сужение артерий сердца, что может ощущаться как давящая боль в груди. Боль может также распространиться на челюсть или руку.

Тошнота и рвота

Если у вас дефицит магния, у вас может возникнуть тошнота, рвота или потеря аппетита.

Вы можете получить больше магния, принимая добавки магния и добавляя в свой рацион больше продуктов, богатых этим веществом. Однако такие симптомы, как тошнота, рвота и потеря аппетита, могут затруднить прием пищи или добавок.

Когда следует обратиться к врачу

Если у вас есть симптомы дефицита магния, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом. Он проверит ваш уровень магния и порекомендует варианты лечение.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту