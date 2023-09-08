Меган Маркл расстроилась, что не приехала в Великобританию

Принц Гарри сначала посетил церемонию Wellchild Awards в Лондоне, а затем Виндзор в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II, однако жены вместе с ним не было.

Принц Гарри признался, как Меган Маркл отреагировала на то, что он сам прибыл в Великобританию. Об этом пишет Mirror.

В этом году герцог Сассекский вернулся в Великобританию в четвертый раз, и он снова совершил это путешествие без жены.

Накануне младший сын короля Великобритании Чарльза III посетил церемонию вручения наград Wellchild Awards в Лондоне, но Меган Маркл с ним не было. Впоследствии герцог посетил Виндзор в день годовщины смерти королевы Елизаветы II, 8 сентября 2023 года.

Принц Гарри во время церемонии Wellchild Awards произнес речь для тяжелобольных детей. Родственникам 14-летней Руки Анигоро герцог сказал, что Меган "очень расстроена тем, что не может быть здесь", и упомянул, что у пары впереди "напряженная неделя", имея в виду Игры Непокоренных в Германии.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

В Дюссельдорфе герцогиня Сассекская должна присоединиться к своему супругу.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Хотя Меган там не было, Гарри упомянул о своей семье во время выступления на церемонии награждения, пошутив, что у него есть пятеро собственных детей.

Обращаясь к семьям больных детей, он сказал: "Как отец двоих детей и трех собак, то есть в основном пятерых душ, я остро осознаю, сколько радостей и трудностей связано с воспитанием детей".

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят встречаться с Гарри во время его визита в Европу.

Также Фокус писал о трогательной речи принца Гарри, посвященной королеве Елизавете ІІ.