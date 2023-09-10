Кейт Миддлтон появилась на публике в белоснежном брючном костюме (фото)

Супруга будущего короля Великобритании посетила спортивное событие во Франции.

Кейт Миддлтон на второй день после годовщины смерти королевы Елизаветы II посетила чемпионат по регби во Франции. Об этом пишет People.

Супруга принца Уильяма появилась в Марселе, Франция, на матче группового этапа Чемпионата мира по регби 2023 между Англией и Аргентиной 9 сентября 2023 года. Принцесса Уэльская следила за событиями на стадионе "Стад де Марсель" — в качестве патрона Футбольного союза регби и Лиги регби.

Покойная королева Елизавета II назначила жену своего старшего внука покровительницей организаций в феврале 2022 года. До этого на посту был принц Гарри, который в 2020 году переехал с женой Меган Маркл и сыном Арчи в США.

На публике супруга будущего короля Великобритании появилась в безупречном белоснежном брючном костюме.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ее длинные волосы были уложены локонами, а дополнили светлый образ несколько аксессуаров — серьги, подвеска, знаменитое кольцо принцессы Дианы и молочный клатч.

На ногах королевской персоны были туфли-лодочки в тон основного наряда.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, как Кейт Миддлтон повторяет принцессу Диану в воспитании детей и образах.

Также Фокус писал о появлении Кейт Миддлтон в серьгах королевы Елизаветы ІІ в первую годовщину смерти монарха.