Линда Евангелиста появилась на публике с сыном (фото)

16-летний Огюстен Джеймс — наследник Евангелисты и теперешнего мужа Сальмы Хайек, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста появилась на публике с 16-летним сыном Огюстеном. Об этом пишет Daily Mail.

Культовая звезда подиумов была замечена со своим единственным наследником Огюстеном Джеймсом, которого она родила от 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, во время подписания книг в Нью-Йорке.

Модель является давней музой фотографа Стивена Мейзела и накануне прибыла на подписание его новой книги "Евангелиста, сфотографированная Стивеном Мейзелом".

Знаменитость, которая последние годы борется с раком молочной железы, была в длинном черном платье с заниженной талией, V-образным вырезом и рукавами три четверти. На ногах супермодели были темные туфли-лодочки. К образу она добавила массивные солнцезащитные очки.

Между тем, Огюстен дополнил образ своей звездной мамы черной футболкой, а также надел светлые брюки и кроссовки. Это довольно редкий выход наследника Евангелисты на публику.

Его отец Франсуа-Анри Пино сейчас женат на американо-мексиканской актрисе Сальме Хайек. Они воспитывают общую дочь Валентину.

Линда Евангелиста с сыном

Недавно Евангелиста впервые рассказала, что у нее дважды за пять лет диагностировали рак груди. Модели поставили первый диагноз в 2018 году во время ежегодной маммографии.

Напомним, как Сальма Хайек и Линда Евангелиста сейчас общаются.

Также Фокус писал о первом выходе Линды Евангелисты на публику после новостей о борьбе с онкологией.