Джулия Фокс вышла в свет топлес, прикрыв грудь "наклейками" из кожи
Эпатажная звезда продолжила серию смелых модных образов.
33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном образе. В эффектном наряде знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.
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Знаменитость, которая часто выходит за рамки моды, отказалась от рубашки, обнажив грудь и прикрыв ее только черными наклейками из кожи с серебристыми деталями. Под грудью у нее был едва заметный черный корсет в форме клетки.
Ее волосы были заплетены в две косички, закрепленные в форме бантиков черными лентами. Фокс дополнила образ парой обтягивающих черных леггинсов и черными туфлями с ворсистым материалом. Черная кожаная сумочка с серебряными заклепками и цепочками завершила ансамбль бывшей девушки Канье Уэста. Джулия предпочла не носить украшения, сосредоточив внимание на своем образе.
Джулия Фокс любительница откровенных нарядов, которые сделали ее одной из самых смелых икон моды этого поколения— от образа из презервативов и силиконового платья из волос до бюстгальтера из джинсов.
Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс вышла на публику в цепях на голое тело и кожаном плаще.