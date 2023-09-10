Джулия Фокс вышла в свет топлес, прикрыв грудь "наклейками" из кожи

Эпатажная звезда продолжила серию смелых модных образов.

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33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс продемонстрировала свою стройную фигуру в откровенном образе. В эффектном наряде знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость, которая часто выходит за рамки моды, отказалась от рубашки, обнажив грудь и прикрыв ее только черными наклейками из кожи с серебристыми деталями. Под грудью у нее был едва заметный черный корсет в форме клетки.

Ее волосы были заплетены в две косички, закрепленные в форме бантиков черными лентами. Фокс дополнила образ парой обтягивающих черных леггинсов и черными туфлями с ворсистым материалом. Черная кожаная сумочка с серебряными заклепками и цепочками завершила ансамбль бывшей девушки Канье Уэста. Джулия предпочла не носить украшения, сосредоточив внимание на своем образе.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Джулия Фокс любительница откровенных нарядов, которые сделали ее одной из самых смелых икон моды этого поколения— от образа из презервативов и силиконового платья из волос до бюстгальтера из джинсов.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс вышла на публику в цепях на голое тело и кожаном плаще.