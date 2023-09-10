Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо появилась на публике (фото)

Звезда "Титаника" и его экс-возлюбленная после пяти лет отношений разошлись летом 2022 года.

26-летняя американская модель и актриса Камила Морроне появилась на публике в Торонто. Об этом пишет Daily Mail.

Во время мировой премьеры фильма "Gonzo Girl" экс-возлюбленная 47-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо появилась на публике в total-black образе. В своем режиссерском дебюте Патриция Аркетт сыграет вместе с Камилой Морроне и Уиллемом Дефо в драме, основанной на одноименном романе Шерил Делла Пьетра 2015 года.

В субботу, 9 сентября 2023 года, трио снова собралось вместе на вечеринке Variety and Chanel Female Filmmakers Dinner, состоявшейся в Soho House Toronto, где к ним присоединились другие звезды и режиссеры.

Камила Морроне пришла на мероприятие в черном удлиненном жакете, брюках и ботинках.

Актриса, которая пять лет встречалась с Леонардо Ди Каприо, носила крошечную сумочку и распустила свои темные волосы.

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Камила Морроне Фото: Getty Images

Ди Каприо и Морроне разошлись летом 2022 года. После этого актеру приписывали ряд романов, в частности, с моделью Джиджи Хадид.

Камила Морроне Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо целовался с новой девушкой на вечеринке на Ибице.

Также Фокус детальнее писал об итальянской модели Виттории Черетти, с которой Ди Каприо приписывают роман.