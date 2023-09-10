Николас Кейдж в черном костюме с зебровым принтом пришел на премьеру своего фильма

Для появления на красной дорожке голливудский актер выбрал стильный костюм с анималистическим принтом.

59-летний актер Николас Кейдж в стильном костюме посетил премьеру своей новой комедии "Сценарий мечты" на Международном кинофестивале в Торонто. Об этом пишет Daily Mail.

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Выглядя круто в черном костюме с анималистическим принтом, подходящей классической рубашкой, галстуком и туфлями, голливудский актер излучал уверенность, направляясь от машины к месту проведения мероприятия.

Кейдж, который был одним из немногих актеров, заключивших временное соглашение с SAG-AFTRA на участие в фестивале на фоне забастовок актеров и писателей, дружелюбно помахал фанатам и фотографам, прежде чем выйти на красную дорожку.

Николас Кейдж Фото: Getty Images

В своей последней роли Кейдж играет Пола Мэтьюза, незадачливого профессора, жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда миллионы незнакомцев внезапно начинают видеть его во сне.

Сюжетная линия "Сценария мечты", написанная и поставленная Кристоффером Боргли, сосредоточена на персонаже Пола Мэтьюза, который в жизни не добился больших успехов, но теперь в одночасье стал знаменитостью. Но в конечном итоге такие события принимают кошмарный оборот, который заставляет Пола пробираться сквозь вновь обретенную славу.

Помимо Кейджа, в комедии также снимались Джулианна Николсон, Майкл Сера, Тим Медоуз, Дилан Гелула, Лили Берд, Дилан Бейкер и Джессика Клемент.

Ранее Фокус писал, что Николас Кейдж заявил, что помнит себя в утробе матери.