11 сентября 2023 года: Феодоры Александрийской — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя распространять сплетни и мыть голову.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобной Феодоры Александрийской. Феодора, являясь христианкой, счастливо жила со своим богатым мужем в Александрии, пока не впала в прелюбодеяние. Желая искупить свой грех, она коротко обстригла свои волосы, надела мужскую одежду и отправилась в мужской монастырь, где себя выдала за мужчину, назвавшись именем "Феодор". В Житии описано чудо, совершенное Феодорой — во время засухи, благодаря ее молитвам в высохшем колодце появилась вода. Только после ее смерти иноки узнали, что вместе с ними в монастыре жила женщина в мужском образе.

Что нельзя делать 11 сентября:

лгать;

распространять сплетни;

мыть голову.

Народные приметы и поверья:

еще летают пчелы – осень будет затяжной;

на Феодоре заканчивается лето и начинается осень;

озимые хорошо сходят — будет хороший урожай;

целый день земля мокрая – скоро начнутся дожди.

День ангела празднуют:

Иван, Олеся.

Родились в этот день:

1862 год — О. Генри, американский писатель;

1864 год — Павел Грабовский, украинский поэт, переводчик.

Также в этот день:

1943 год — создают государственный украинский хор имени Г. Веревки;

1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;

2001 год – террористический акт 11 сентября 2001 года.