11 сентября 2023 года: Феодоры Александрийской — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя распространять сплетни и мыть голову.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобной Феодоры Александрийской. Феодора, являясь христианкой, счастливо жила со своим богатым мужем в Александрии, пока не впала в прелюбодеяние. Желая искупить свой грех, она коротко обстригла свои волосы, надела мужскую одежду и отправилась в мужской монастырь, где себя выдала за мужчину, назвавшись именем "Феодор". В Житии описано чудо, совершенное Феодорой — во время засухи, благодаря ее молитвам в высохшем колодце появилась вода. Только после ее смерти иноки узнали, что вместе с ними в монастыре жила женщина в мужском образе.
Что нельзя делать 11 сентября:
- лгать;
- распространять сплетни;
- мыть голову.
Народные приметы и поверья:
- еще летают пчелы – осень будет затяжной;
- на Феодоре заканчивается лето и начинается осень;
- озимые хорошо сходят — будет хороший урожай;
- целый день земля мокрая – скоро начнутся дожди.
День ангела празднуют:
Иван, Олеся.
Родились в этот день:
1862 год — О. Генри, американский писатель;
1864 год — Павел Грабовский, украинский поэт, переводчик.
Также в этот день:
1943 год — создают государственный украинский хор имени Г. Веревки;
1997 год — Европейская конвенция по правам человека вступает в силу для Украины;
2001 год – террористический акт 11 сентября 2001 года.