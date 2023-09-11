11 вересня 2023 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна поширювати плітки та мити голову.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Феодори Олександрійської. Феодора, бувши християнкою, щасливо жила зі своїм багатим чоловіком в Олександрії, поки не впала в перелюбство. Бажаючи спокутувати свій гріх, вона коротко обстригла волосся, одягла чоловічий одяг і вирушила в чоловічий монастир, де себе видала за чоловіка, назвавшись ім'ям "Феодор". У Житії описано диво, здійснене Феодорою — під час посухи, завдяки її молитвам у висохлому колодязі з'явилася вода. Тільки після її смерті ченці дізналися, що разом із ними в монастирі жила жінка в чоловічому образі.

Що не можна робити 11 вересня:

брехати;

поширювати плітки;

мити голову.

Народні прикмети та повір'я:

ще літають бджоли — осінь буде затяжною;

на Феодорі закінчується літо і починається осінь;

озимі добре сходять — буде гарний урожай;

цілий день земля мокра — скоро почнуться дощі.

День ангела святкують:

Іван, Олеся.

Народилися в цей день:

1862 рік — О. Генрі, американський письменник;

1864 рік — Павло Грабовський, український поет, перекладач.

Також цього дня:

1943 рік — створюють державний український хор імені Г. Верьовки;

1997 рік — Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України;

2001 рік — терористичний акт 11 вересня 2001 року.