Эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет

Долголетие отчасти зависит от наших генов, а отчасти – от образа жизни и правильных привычек. Эксперт по долголетию делится советами, которые помогут вам жить дольше.

Более двух десятилетий назад исследователь Дэн Бюттнер определил пять мест по всему миру, где люди живут самой долгой и здоровой жизнью. Эти места стали известны как "голубые зоны" и изучение образа жизни людей, живущих там, позволяет выявить некоторые привычки образа жизни, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет Today.

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"Только около 20% продолжительности вашей жизни определяется вашими генами. Остальные 80% — это нечто иное, и многое из того, что обеспечивает здоровое долголетие, удивляет людей. Люди в "голубых зонах" проживают дополнительные 10 лет без болезней, и это им ничего не стоит. Их путь к здоровому 100-летию радостный", — говорит Бюттнер. "На самом деле, то, что способствует долголетию, также приводит и к счастью".

Ешьте цельную растительную пищу

Традиционный рацион питания во всех пяти "голубых зонах" на 90–98% состоит из цельных продуктов растительного происхождения. Мясо там едят, но в среднем примерно пять раз в месяц. Они могут съедать лишь около 5 кг мяса в год.

В их рационе основное внимание уделяется цельнозерновым продуктам, кукурузе, рису, зелени, картофелю, фасоли и орехам в качестве перекусов. Они съедают около чашки бобов в день. "Они знают, как сделать их вкусными", — говорит Бюттнер. Они могут есть рыбу три раза в неделю, и у них мало или совсем нет в рационе молочных продуктов.

Они выпивают в среднем шесть стаканов воды в день, плюс травяной, зеленый и черный чай, кофе и немного вина. "Более 80% людей в возрасте от 90 до 100 лет, которые все еще здоровы, пьют каждый день своей жизни. Итак, я знаю, что небольшое здоровое употребление алкоголя не является взаимоисключающим фактором долгой жизни и сохранения бодрости до конца", — говорит Бюттнер.

Старайтесь спать по восемь часов в день

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"Сон очень важен", — говорит Бюттнер. Если вы спите недостаточно, вы можете сделать три простых вещи, чтобы спать больше:

уменьшите температуру в спальне;

закройте окна темными шторами, чтобы блокировать свет;

уберите электронику из спальни;

Найдите цель в жизни

Одно исследование показало, что люди, у которых есть цель, живут дольше, чем люди, у которых ее нет.

Если вы не уверены, какова ваша цель, эксперт предлагает записать свои ценности, увлечения и то, что вы любите делать. "Ищите тенденции, а затем убедитесь, что для них есть выход", — говорит Бюттнер.

Не думайте, что вы найдете свое предназначение на работе. Это верно только для менее чем 30% людей. "Это может быть в церкви, в семье или это может быть волонтерство", — говорит Бюттнер. "Но когда у вас есть чувство цели, у вас больше шансов выходить и двигаться каждый день. У вас больше шансов найти друзей и стать хорошим другом. У вас больше шансов питаться здоровой пищей. Оно гораздо более мощное, чем мы думаем".

Двигайтесь в течение всего дня

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"Я не говорю о том, чтобы бегать марафоны или заниматься кроссфитом", — говорит Бюттнер. Люди в "голубых зонах" передвигаются примерно каждые 20 минут. Они не тренируются, они двигаются, потому что в их жизни есть цель. Их представление об отдыхе — это прогулки или работа в саду. Они получают необходимое количество физической активности, даже не задумываясь об этом.

На Окинаве, в одной из "голубых зон", люди все время сидят на полу. Подъем с пола укрепляет нижнюю часть тела и повышает гибкость, что снижает вероятность падения. "Неплохая идея иметь кресло-мешок", — говорит Бюттнер.

Прогулка пешком или поездка на автобусе на работу могут подтолкнуть вас к тому, чтобы делать 4000 или 5000 шагов в день, даже не задумываясь об этом. И Бюттнер рекомендует иметь удобную обувь, чтобы вам было легче заниматься физической активностью практически без усилий.

Заводите друзей, у которых есть здоровые привычки

Фото: Freepik

"Когда дело доходит до долголетия, краткосрочного решения не существует. Друзья – это долгосрочное приключение. Окружите себя правильными людьми, и у вас будет хороший шанс дожить до 100", — говорит Бюттнер. "Такие друзья сделают вас более здоровым, чем любой биохак или лекарство против старения".

Привычки к здоровью заразительны. Это касается как вредных привычек, таких как употребление наркотиков и алкоголя, так и хороших привычек. Друзья оказывают заметное влияние на ваше здоровое поведение, поэтому выбирайте друзей, для которых развлечения — езда на велосипеде, работа в саду или посещение музея.

Бюттнер также рекомендует добавить в свой непосредственный круг общения вегетарианца или вегана: "Они покажут вам, где найти вкусные продукты растительного происхождения, и познакомят с рецептами, которые намного лучше, чем жирный стейк".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту