Жизель Бюндхен появилась без брюк на вечеринке в рамках Недели моды в Нью-Йорке

Бывший ангел Victoria's Secret излучала уверенность, демонстрируя свои подтянутые ноги в оверсайз куртке.

43-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен выглядела стильно, посетив звездную вечеринку Frame Dinner Party во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

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Звезда подиумов, которая недавно анонсировала свою новую кулинарную книгу под названием Nourish, ошеломила публику, когда прибыла в ресторан Jean's в Большом Яблоке, где проходило мероприятие.

Бывшая жена Тома Брэди продемонстрировала свои подтянутые ноги в большой джинсовой куртке и черных туфлях-сабо на массивном каблуке. Стильная джинсовка была частично застегнута на молнию, открывая вид на полупрозрачный черный топ. Брюки Жизель предпочла не надевать. Эффектный образ она дополнила минимальным макияжем и наручными часами.

Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Всю ночь бразильскую красавицу видели болтающей с основателем и креативным директором Frame Эриком Торстенссоном и моделью Марией Борхес.

Напомним, ранее стало известно, как Жизель Бюндхен отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Тома Брэди. Сейчас он, по слухам, встречается с моделью Ириной Шейк.

Также Фокус писал, что Жизель Бюндхен появилась на обложке бразильского Vogue и рассказала, чем пожертвовала ради карьеры