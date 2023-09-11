Кейт Миддлтон заподозрили в копировании стиля Меган Маркл (фото)

У Кейт Миддлтон есть свой годами выработанный стиль, но даже она не защищена от модных казусов и сравнений..

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон давно стала иконой стиля не только для британских женщин, но и для модниц всего мира. Она с одинаковым достоинством носит дизайнерский платья и брючные костюмы, женственные вещи и спортивные. Однако есть в ее жизни один момент, которые способен немало испортить настроение даже такой сдержанной даме, как Кейт Миддлтон, а именно – постоянное сравнение ее и Меган Маркл, жены младшего брата принца Уильяма, принца Гарри. Более того, были случаи, когда стилиста Кэтрин обвиняли в том, что тот копирует ансамбли Меган.

Так, в прошлом году герцогиня и принцесса ошеломили почти одинаковыми белыми комбинезонами с разницей всего в три месяца. 15 апреля 2022 года Меган пришла в здание Министерства обороны Нидерландов в Зейдерпарке на прием для друзей и семьи Игр Непокоренных. Она выглядела шикарно в большом белом пиджаке и белых брюках в тон.

Это был двубортный шерстяной пиджак стоимостью 2100 фунтов, и сшитые на заказ брюки с высокой талией. Все – от Valentino. Монохромный образ был довольно собранным, но в нем присутствовал элемент непринужденности из-за большого размера пиджака.

Ансамбль Меган дополнила белой сумкой через плечо Valentino Garavani One Stud из кожи наппа за 2390 фунтов стерлингов и туфлями Aquazzura за 905 фунтов стерлингов.

Три месяца спустя Кейт Миддлтон была замечена в очень похожем образе, но с двумя существенными отличиями. Принцесса вышла 2 августа 2022 года, чтобы посмотреть плавание во время Игр Содружества 2022 года. Она выглядела потрясающе в белом пиджаке от Alexander McQueen стоимостью около 1174 фунтов стерлингов, брюках в тон и простой белой футболке.

Что касается украшений, то Кэтрин надела серьги Mappin & Webb Empress Diamond Sleeper из белого золота за 2500 фунтов стерлингов и подходящее колье за 2250 фунтов стерлингов. Образ завершали туфли на плоской подошве телесного цвета.

Еще раз в аналогичном ансамбле она появилась в 2023 году. Причем в этот раз похожим был не только белый костюм, но и прическа, а также практически идентичные подвеска и туфли, а также белая сумочка.

По этому поводу пользователи сети отметили, что стилист Кейт Миддлтон полностью скопировал образ, на что прозвучал следующий ответ:

"Прежде чем нападать на меня, прочтите внимательно написанное. Я подчеркиваю, что дело не только в белом костюме, дело не только в прядях волнами, дело не только в белых аксессуарах, дело не только в круглом кулоне, дело не только в макияже, дело не только в загорелой коже, пропитанной летним солнцем. При создании образа важно учитывать все, что вместе создает образ, атмосферу".

В ответ на это пользователи пошутили, что стилист Кэтрин решил потроллить публику.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл обвиняли в копировании стиля Кейт Миддлтон.