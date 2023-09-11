Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер были замечены на ужине (видео)

Звездная пара перестала скрывать свои отношения после того, как их заметили за поцелуями на концерте Бейонсе несколько дней назад.

26-летняя американская теледива Кайли Дженнер и 27-летний актер Тимоти Шаламе были замечены вместе на интимном ужине, организованном дизайнером Хайдером Акерманом и и брендом по уходу за кожей Augustinus Bader в рамках Нью-Йоркской Недели моды. Об этом пишет PageSix.

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В видео, опубликованном в Instagram дизайнером ювелирных украшений Гайей Репосси, актер "Дюны" и звезда "Кардашьян", улыбались, когда французский дизайнер произносил речь. Во время ужина при свечах они сидели рядом друг с другом и были одеты оба во все черное.

Их последний выход состоялся всего через несколько после того, как Дженнер и Шаламе дебютировали как пара на концерте Бейонсе в рамках ее мирового тура "Ренессанс" в Лос-Анджелес.

Напомним, в начале апреля вокруг актера Тимоти Шаламе начали ходить слухи об отношениях с Дженнер, ее несколько раз видели, когда она выходила из дома звезды. Затем инсайдеры сообщали, что пара сближается и проводит много времени вместе.

Также Фокус писал, что бывший парень Кайли Дженнер спел про Тимоти Шаламе в новом треке.