Невеста Джеффа Безоса в мини-платье появилась на модном показе в Нью-Йорке

Звездная пара, которая обручилась в мае 2023 года, посетила показ в рамках Недели моды.

59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес, стали гостями показа Staud Ready To Wear Runway Show в The Plaza во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Основатель Amazon и его будущая жена Лорен расположились внутри зала, прежде чем занять свои места, чтобы насладиться представлением. Бывшая ведущая выглядела стильно в черном мини-платье с разрезом до бедра и блестящим космическим дизайном. Лорен продемонстрировала свое декольте в наряде с глубоким вырезом. Санчес дополнила ансамбль парой серебряных туфель на платформе и позировала рядом со своим возлюбленным.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Бизнес-магнат выглядел стильно, одетый во все черное, надев жилет поверх футболки и джинсов.

Их появление на Неделе моды в Нью-Йорке произошло после того, как влюбленная пара провела ночь с семейством Кардашьян на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Напомним, последние несколько недель будущие супруги проводили время на яхте Koru. На борту судна часто были вечеринки, где Безос и Санчес принимали звездных друзей и представителей элиты со всего мира. Среди гостей были Билл Гейтс, Венди Мердок, Леонардо Ди Каприо, Крис Дженнер и многие другие известные люди.

Также Фокус писал, что Джефф Безос с невестой поужинали в популярном ресторане.