Новый бойфренд Бритни Спирс рассказал, что думает о ней

Характер отношений Спирс и Солиза пока что до конца непонятен, однако мужчина в восторге от певицы.

41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, 29-летний муж которой, Сэм Асгари, подал на развод в середине августа, решила не страдать от одиночества и уже вскоре нырнула с головой в новый роман. По слухам, бойфрендом артистки стал ее бывший домработник, 37-летний Пол Ричард Солиз, ранее имевший проблемы с законом, пишет Us Weekly.

По информации таблоида, Солиз в восторге от Бритни.

"Она феноменальная женщина. Она очень, очень хорошая, позитивная… Она хороший человек", – заявил мужчина после появления в суде по обвинению в нарушении испытательного срока. Сейчас он записался на назначенные судом курсы по управлению гневом.

Он утверждает, что певица "прекрасно себя чувствует" после развода с Асгари после 14 месяцев брака. При этом Пол похвалил и Сэма, назвав того "отличным парнем".

Заодно Солиз прокомментировал и свою судимость:

"Я неплохой чувак. Я понимаю, что обо мне и раньше говорили, и у меня есть судимость – я понимаю. Я работающий человек. У меня есть собственный бизнес. Я занимаюсь облицовкой плитки лицензированным подрядчиком".

Несмотря на то, что Бритни и Пол уже неоднократно были замечены вместе, характер их отношений все же остается до конца неясным. Ранее Спирс опубликовала видео в Instagram, где заявила, что она "чертовски одинока", однако позже удалила пост.

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Бритни по-прежнему публикует свои "дикие" танцы

Солиз и Спирс впервые пересеклись "около года назад", сообщил источник, отметив, что Пол был нанят для работы в ее особняке в Таузенд-Оукс, чтобы "чистить туалеты, мыть полы и собирать мусор". Когда стало известно о том, что у мужчины проблемы с законом, его уволили, однако Бритни продолжила общаться с ним.

У Солиза – судимость за хранение огнестрельного оружия, а в 2016 году он был признан виновным в вождении без прав. В том же году после соглашения о признании вины обвинение в вождении с приостановленными правами было снято.

Ранее Фокус писал, что Спирс сделала новую татуировку, а также рассказывал о том, что скоро певица перестанет платить алименты на своего старшего сына.