Экс-муж Меган Маркл хочет выпустить книгу об их отношениях

Меган Маркл и Тревор Энгельсон были женаты всего два и об их отношениях мало что известно.

Для Меган Маркл брак с принцем Гарри стал вторым. С 2011 по 2013 год герцогиня Сассекская была замужем за Тревором Энглсоном. Она и ее бывший супруг редко говорили публично о своих отношениях. Королевский эксперт и писатель Нил Шон заявил журналу "ОК", что Тревора "завалили" предложениями написать книгу о его бывшей.

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Пара была жената с 2011 по 2013 год, развевшись по причине "непримиримых разногласий" — и до сих пор владелец кинокомпании и продюсерского центра хранил молчание о своей бывшей жене, отказываясь комментировать ее брак с принцем Гарри или их отказ от королевских обязанностей.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон Фото: Getty Images

Но, возможно, все скоро изменится, поскольку королевский писатель Нил Шон, автор книги "От А до Я о Гарри и Меган", утверждает, что Тревору поступали многочисленные предложения рассказать все о том, какая на самом деле Меган за закрытыми дверями.

"Многие агенты предлагали ему крупные сделки и большие деньги, когда Меган была на пике своей славы. Я думаю, что он подведет итоги и рассмотрит все варианты", — сказал эксперт журналу и добавил, что Меган "наверняка будет в ужасе", потому что у Тревора "действительно будет замечательная история".

Нил объяснил, что Тревор, который сейчас женат на Трейси Курланд, является "милым, заботливым человеком", который ушел, и, как говорят, от его истории "нет спасения". По словам автора, в предполагаемой книге будет рассмотрено, насколько "безжалостной, амбициозной и решительной была Меган изнутри".

Если Тревор решит выпустить книгу или даже дать интервью, рассказав все детали брака с Меган, это может оказаться фатальным для ее надежд на возобновление карьеры.

Ранее Фокус писал, что первый муж Меган Маркл наслаждается жизнью в браке с богатой наследницей и воспитывает детей.