Сладкая месть: первый муж Меган Маркл наслаждается жизнью в браке с богатой наследницей и воспитывает детей

Впрочем, продюсер Тревор Тревор Энгельсон до сих пор старается избегать в беседах тем, касающихся Меган Маркл.

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Сейчас Меган Маркл известна, как жена принца Гарри и герцогиня Сассекская. Многие даже не вспоминают, что она уже была замужем, и именно Тревор Энгельсон помог ей с первой главной ролью – в сериале "Форс-мажоры". Она не говорит о первом браке и тоже самое делает и ее первый муж. Впрочем, если между бывшими супругами существует негласное соревнование, то Энгельсон явно выигрывает, пишет Daily Mail.

Поскольку герцогиня Сассекская продолжает жить своей жизнью, то же самое делает и ее бывший муж Тревор Энгельсон.

Друг Энгельсона, который недавно видел его, рассказал: "Долгое время Тревору приходилось тяжело. Он хороший парень, но Меган раздавила его, когда потребовала развода. Когда она познакомилась с принцем Гарри, он снова был раздавлен, потому что ему постоянно напоминали о ней из-за огласки вокруг брака, а затем из-за драматического интервью Опре Уинфри. Но теперь все это в прошлом".

Друзья Тревога Энгельсона говорят, что он счастлив в браке, ему нравится быть отцом и что он никогда не чувствовал себя более счастливым.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд

Впрочем, другой инсайдер рассказал, что все друзья Тревора знают, что нельзя упоминать слово на букву "М".

"Они расстались, и в некотором смысле можно сказать, что у него даже лучшая жизнь, чем у Меган. Вероятно, у него больше денег, чем у нее сейчас, он занимается любимым делом и находится вне поля зрения. Это сладкая месть", — сообщил инсайдер.

46-летний Тревор Энгельсон с 2019 года счастливо женат на наследнице Трейси Курланд, диетологе, чей покойный отец заработал состояние в 500 миллионов долларов в ипотечной индустрии до своей преждевременной смерти от осложнений, вызванных Covid в 2021 году.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд

Когда он умер, сообщается, что Трейси унаследовала 250 миллионов долларов.

Тревор и Трейси живут в обширном поместье в богатом анклаве Лос-Анджелеса со своими двумя маленькими дочерьми и в течение последних двух лет совместно проводят турнир по гольфу в память о ее отце.

"Они очень дружная и гармоничная пара. Тревор обожает свою жену и двух маленьких дочек. Когда он с ними, он никогда не перестает улыбаться", — сообщил друг бывшего мужа Меган Маркл.

В профессиональном плане он также добился успеха. Его продюсерская компания Underground, базирующаяся в Беверли-Хиллз, создала популярную телевизионную криминальную драму "Снегопад", которая длилась шесть сезонов и в которой главную роль сыграл британский актер Дэмсон Идрис. В разработке находится спин-офф шоу.

Энгельсон представляет ряд многообещающих звезд и, в отличие от многих жителей Голливуда, является горячим сторонником нынешней забастовки актеров и писателей.

Его описывают, как типичного агента и менеджера, который заинтересован в привлечении звезд к своим проектам, но он также и очень приятный парень. Пока большинство тех, кто связан с кино- и телеиндустрией, возмущаются забастовкой актеров и сценаристов, Тревор поддерживает тех, кто вышел на страйк.

"Он готов отдать тебе последнюю рубашку. Во время забастовки в Голливуде Энгельсон находился на пикетах, раздавая людям кофе и пончики. Он не из тех, кто стремится быть в центре внимания и он не любит говорить о своих добрых делах", — говорит его друг.

Жизнь Тревора сейчас далека от той, которую он делил с Меган Маркл.

История отношений Меган Маркл и Тревора Энгельсона

Пара познакомилась в голливудском баре в 2004 году. Они быстро стали жить вместе.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл

Они встречались семь лет, а затем поженились на ямайском пляже в 2011 году. На этом мероприятии гостям вручали подарочные пакеты из конопли с образцами местного сильнодействующего сорта марихуаны.

79-летний отец Меган Томас Маркл вспоминает Энгельсона с большой любовью. "Мне очень понравился Тревор. Он был идеальным джентльменом по отношению к моей дочери и относился ко мне с большим уважением. Когда он попросил руки Меган, я был очень счастлив".

В отличие от принца Гарри, который никогда не встречался со своим тестем, Энгельсон тепло общался с как с Томасом, так и с матерью Меган Маркл, Дорией Рэгланд.

Пока Энгельсон и Меган Маркл были женаты, именно он обеспечивал семью.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон в 2011 году Фото: Getty Images

Меган изо всех сил пыталась добиться успеха как актриса, в какой-то момент она стала "девушкой с чемоданом" в телешоу "Сделка или нет".

Тем не менее, Энгельсон постоянно поддерживал свою жену, находя ей роли в сериалах и кинофилмьах.

"Тревор всегда поддерживал Меган как скала. Он был тем, кто платил большую часть арендной платы, он постоянно ей помогал", — говорит друг Тревора.

Когда Меган наконец получила роль помощника юриста Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры", Энгельсон всем сердцем поддержал ее переезд в Торонто на съемки шоу, которые длились девять сезонов.

Вскоре у Меган появилась собственная группа влиятельных друзей в Канаде, в том числе стилист Джессика Малруни и Софи Трюдо (бывшая жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо).

"Никакие отношения на расстоянии не бывают простыми, и Меган начала отдаляться от Тревора, когда была в Канаде. Когда через пару лет она сказала Тревору, что хочет развестись, он был опустошен. Он звонил отцу Меган, ее матери… он не знал, что пошло не так. Он был по-настоящему ошеломлен", — рассказал друг Энгельсона.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл

В итоге Меган осталась в Торонто после съемок, а Тревор остался в Лос-Анджелесе.

Согласно автобиографической книге о Меган и Гарри "В поисках свободы", Меган обиделась, когда Энгельсона пригласили на "Оскар", и он пошел туда один, заявив, что у него только один билет.

Источник сообщил: "Этот комментарий продемонстрировал фундаментальное отсутствие знаний о Голливуде. На премию "Оскар" невозможно достать билеты. Если вы не номинированы или не являетесь суперзвездой, то вам дают билет на одного. Это здорово, что Тревор вообще получил билет. Почему Меган подумала, что она будет иметь право сопровождать его – неясно. Даже более известные актеры не могут взять с собой всех, кого хотят".

Пара развелась в 2013 году, сославшись на "непримиримые разногласия".

Меган отправила свое обручальное и помолвочное кольцо обратно Энгельсону в Лос-Анджелес. А Тревор был "убит горем" и звонил их общим друзьям, чтобы понять, что пошло не так.

Инсайдеры полагают, что Меган перестала общаться со своей лучшей подругой детства Нинаки Придди потому что она продолжала общаться с Тревором.

"Энгельсону потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после Меган. У него все было хорошо, а затем, в 2016 году, выяснилось, что Меган встречается с принцем Гарри", — рассказал его друг.

"Бедному Тревору пришлось пройти через все это – к нему подходили представители СМИ и даже друзья, спрашивая, как он себя чувствует. Это было нелегко", — говорит друг продюсера и говорит, что он в какой-то момент даже подумывал снять сериал о человеке, чья бывшая жена влюбилась в принца. Но этот проект был "тихо отложен".

К тому времени, когда он встретил вторую жену Трейси, он был готов остепениться. Пара связала себя узами брака в пятизвездочном пляжном отеле в мае 2019 года – по иронии судьбы это было в Монтесито, штат Калифорния, недалеко от дома с 16 ванными комнатами стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, который Меган и Гарри позже купили в этом эксклюзивном анклаве.

Гость на свадьбе позже сказал: "Это было радостное событие. Тревор выглядел таким счастливым. Он человек, прошедший через ад. Он любил Меган, но она его очень ранила. Все мы, все кто его любит, счастливы за него".

Напомним, на своем мальчишнике Тревор Энгельсон все-таки не возражал, когда его друзья шутили над Меган Маркл.