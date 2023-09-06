Солодка помста: перший чоловік Меган Маркл насолоджується життям у шлюбі з багачкою і виховує дітей

Утім, продюсер Тревор Тревор Енгельсон досі намагається уникати в бесідах тем, що стосуються Меган Маркл.

Related video

Зараз Меган Маркл відома, як дружина принца Гаррі та герцогиня Сассекська. Багато хто навіть не згадує, що вона вже була одружена, і саме Тревор Енгельсон допоміг їй з першою головною роллю — у серіалі "Форс-мажори". Вона не говорить про перший шлюб і те саме робить і її перший чоловік. Втім, якщо між колишнім подружжям існує негласне змагання, то Енгельсон явно виграє, пише Daily Mail.

Оскільки герцогиня Сассекська продовжує жити своїм життям, те ж саме робить і її колишній чоловік Тревор Енгельсон.

Друг Енгельсона, який нещодавно бачив його, розповів: "Довгий час Тревору доводилося важко. Він хороший хлопець, але Меган розчавила його, коли зажадала розлучення. Коли вона познайомилася з принцом Гаррі, він знову був розчавлений, тому що йому постійно нагадували про неї через розголос навколо шлюбу, а потім через драматичне інтерв'ю Опрі Вінфрі. Але тепер усе це в минулому".

Друзі Тривога Енгельсона кажуть, що він щасливий у шлюбі, йому подобається бути батьком і що він ніколи не почувався щасливішим.

Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд

Утім, інший інсайдер розповів, що всі друзі Тревора знають, що не можна згадувати слово на букву "М".

"Вони розлучилися, і в певному сенсі можна сказати, що у нього навіть краще життя, ніж у Меган. Ймовірно, у нього більше грошей, ніж у неї зараз, він займається улюбленою справою і перебуває поза увагою. Це солодка помста", — повідомив інсайдер.

46-річний Тревор Енгельсон із 2019 року щасливо одружений зі спадкоємицею Трейсі Курланд, дієтологом, чий покійний батько заробив статок у 500 мільйонів доларів в іпотечній індустрії до своєї передчасної смерті від ускладнень, спричинених Covid 2021 року.

Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд

Коли він помер, повідомляється, що Трейсі успадкувала 250 мільйонів доларів.

Тревор і Трейсі живуть у великому маєтку в багатому анклаві Лос-Анджелеса зі своїми двома маленькими доньками і впродовж останніх двох років спільно проводять турнір з гольфу в пам'ять про її батька.

"Вони дуже дружна і гармонійна пара. Тревор обожнює свою дружину і двох маленьких доньок. Коли він із ними, він ніколи не перестає посміхатися", — повідомив друг колишнього чоловіка Меган Маркл.

У професійному плані він також домігся успіху. Його продюсерська компанія Underground, що базується в Беверлі-Гіллз, створила популярну телевізійну кримінальну драму "Снігопад", яка тривала шість сезонів і в якій головну роль зіграв британський актор Демсон Ідріс. У розробці перебуває спін-офф шоу.

Енгельсон представляє низку багатообіцяючих зірок і, на відміну від багатьох жителів Голлівуду, є палким прихильником нинішнього страйку акторів і письменників.

Його описують, як типового агента і менеджера, який зацікавлений у залученні зірок до своїх проектів, але він також і дуже приємний хлопець. Поки більшість тих, хто пов'язаний з кіно- і телеіндустрією, обурюються страйком акторів і сценаристів, Тревор підтримує тих, хто вийшов на страйк.

"Він готовий віддати тобі останню сорочку. Під час страйку в Голлівуді Енгельсон перебував на пікетах, роздаючи людям каву і пончики. Він не з тих, хто прагне бути в центрі уваги, і він не любить говорити про свої добрі справи", — каже його друг.

Життя Тревора зараз далеке від того, яке він ділив із Меган Маркл.

Історія стосунків Меган Маркл і Тревора Енгельсона

Пара познайомилася в голлівудському барі 2004 року. Вони швидко стали жити разом.

Тревор Енгельсон і Меган Маркл

Вони зустрічалися сім років, а потім одружилися на ямайському пляжі 2011 року. На цьому заході гостям вручали подарункові пакети з конопель зі зразками місцевого сильнодіючого сорту марихуани.

79-річний батько Меган Томас Маркл згадує Енгельсона з великою любов'ю. "Мені дуже сподобався Тревор. Він був ідеальним джентльменом по відношенню до моєї дочки і ставився до мене з великою повагою. Коли він попросив руки Меган, я був дуже щасливий".

На відміну від принца Гаррі, який ніколи не зустрічався зі своїм тестем, Енгельсон тепло спілкувався як з Томасом, так і з матір'ю Меган Маркл, Дорією Регланд.

Поки Енгельсон і Меган Маркл були одружені, саме він забезпечував сім'ю.

Меган Маркл і Тревор Енгельсон у 2011 році Фото: Getty Images

Меган щосили намагалася домогтися успіху як актриса, в якийсь момент вона стала "дівчиною з валізою" в телешоу "Угода чи ні".

Проте Енгельсон постійно підтримував свою дружину, знаходячи їй ролі в серіалах і кінофільмах.

"Тревор завжди підтримував Меган як скеля. Він був тим, хто платив більшу частину орендної плати, він постійно їй допомагав", — каже друг Тревора.

Коли Меган нарешті отримала роль помічника юриста Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори", Енгельсон усім серцем підтримав її переїзд до Торонто на зйомки шоу, які тривали дев'ять сезонів.

Незабаром у Меган з'явилася власна група впливових друзів у Канаді, зокрема стиліст Джессіка Малруні і Софі Трюдо (колишня дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо).

"Жодні стосунки на відстані не бувають простими, і Меган почала віддалятися від Тревора, коли була в Канаді. Коли через кілька років вона сказала Тревору, що хоче розлучитися, він був спустошений. Він дзвонив батькові Меган, її матері... він не знав, що пішло не так. Він був по-справжньому приголомшений", — розповів друг Енгельсона.

Тревор Енгельсон і Меган Маркл

У підсумку Меган залишилася в Торонто після зйомок, а Тревор залишився в Лос-Анджелесі.

Згідно з автобіографічною книжкою про Меган і Гаррі "У пошуках свободи", Меган образилася, коли Енгельсона запросили на "Оскара", і він пішов туди один, заявивши, що в нього тільки один квиток.

Джерело повідомило: "Цей коментар продемонстрував фундаментальну відсутність знань про Голлівуд. На премію "Оскар" неможливо дістати квитки. Якщо ви не номіновані або не є суперзіркою, то вам дають квиток на одного. Це здорово, що Тревор узагалі отримав квиток. Чому Меган подумала, що вона матиме право супроводжувати його — неясно. Навіть більш відомі актори не можуть узяти з собою всіх, кого хочуть".

Пара розлучилася 2013 року, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Меган відправила свою обручку і каблучку для заручин назад Енгельсону в Лос-Анджелес. А Тревор був "убитий горем" і дзвонив їхнім спільним друзям, щоб зрозуміти, що пішло не так.

Інсайдери вважають, що Меган перестала спілкуватися зі своєю найкращою подругою дитинства Нінакі Прідді, тому що вона продовжувала спілкуватися з Тревором.

"Енгельсону знадобився певний час, щоб прийти до тями після Меган. У нього все було добре, а потім, у 2016 році, з'ясувалося, що Меган зустрічається з принцом Гаррі", — розповів його друг.

"Бідоласі Тревору довелося пройти через усе це — до нього підходили представники ЗМІ і навіть друзі, запитуючи, як він почувається. Це було нелегко", — каже друг продюсера і каже, що він у якийсь момент навіть подумував зняти серіал про людину, чия колишня дружина закохалася в принца. Але цей проект був "тихо відкладений".

На той час, коли він зустрів другу дружину Трейсі, він був готовий стати розсудливим. Пара пов'язала себе узами шлюбу в п'ятизірковому пляжному готелі в травні 2019 року — за іронією долі це було в Монтесіто, штат Каліфорнія, недалеко від будинку з 16 ванними кімнатами вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів, який Меган і Гаррі пізніше купили в цьому ексклюзивному анклаві.

Гість на весіллі пізніше сказав: "Це була радісна подія. Тревор виглядав таким щасливим. Він людина, яка пройшла через пекло. Він любив Меган, але вона його дуже поранила. Всі ми, всі хто його любить, щасливі за нього".

Нагадаємо, на своїй парубочій вечірці Тревор Енгельсон все-таки не заперечував, коли його друзі жартували над Меган Маркл.