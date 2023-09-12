Осенью 2023 года наследники принца и принцессы Уэльских отправились в школу Lambrook в Беркшире.

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили главную школьную традицию в сентябре 2023 года. Об этом пишет ET.

По данным издания, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи начали обучение в среду, 6 сентября, в школе Lambrook в сельской местности графства Беркшир. Однако этот выбор является серьезным изменением, поскольку Уильям и его младший брат, принц Гарри, посещали школы для мальчиков.

Сыновья короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы посещали школы Wetherby и Ludgrove School, учебные заведения для мальчиков. Источник пояснил, что, кроме совместного обучения, школа Lambrook "обеспечила конфиденциальность принца и принцессы Уэльских, пока их королевские потомки учатся в заведении".

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: princeandprincessofwales/instagram

"Принц и принцесса Уэльские сделали все возможное, чтобы оградить своих детей от давления их будущего, чтобы они могли наслаждаться нормальным детством", — сказал источник.

Дети Уэльских сначала начали учиться в школе Lambrook в сентябре 2022 года после того, как семья переехала из Кенсингтонского дворца в Виндзор. Перед переездом Шарлотта и Джордж были зачислены в Thomas's Battersea в Лондоне, тогда как Луи был еще слишком маленьким и в то время посещал детский сад. Выступая на мероприятии в прошлом году, принц Уильям рассказал, что Джордж и Шарлотта "с нетерпением ждали" начала учебного года в Lambrook и имели "много вопросов".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон в безупречном брючном костюме посетила спортивное событие во Франции.

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