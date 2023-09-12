Елена Зеленская в стильном брючном костюме встретилась с Тимоти Снайдером (фото)

Первая леди получила в подарок арбуз с освобожденной Херсонщины.

Елена Зеленская встретилась с американским историком и писателем Тимоти Снайдером. Снимками и деталями встречи первая леди делится в своем Instagram.

Накануне в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) жена Владимира Зеленского и Тимоти Снайдер провели совместную дискуссию на тему "Исцеляем Украину: Реабилитация и психическое здоровье".

На публике первая леди Украины появилась в стильном синем брючном костюме, добавив к образу несколько лаконичных аксессуаров и оставив свои волосы распущенными. А на одном из фото супруга президента держала в руках арбуз с освобожденной Херсонщины, который ей подарил Тимоти Снайдер.

Важно Елена Зеленская в элегантном белом образе встречала гостей на Саммите первых леди и джентельменов

"Всегда рада пообщаться с господином Снайдером. Уже второй раз делаю это на полях ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Другими иностранными гостями @yes_ukraine в этом году были: британский историк Нил Фергюсон, ведущий CNN Фарид Закария, международный обозреватель The New York Times Томас Фридман, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, 43-й Президент США Джордж Буш", — рассказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская и Тимоти Снайдер

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Елена Зеленская и Тимоти Снайдер Фото: Olena Zelenska/Instagram

Тимоти Снайдер — профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, России. Он активно поддерживает нашу страну. На встрече Снайдер отметил, что здесь происходит битва "за наше и ваше счастье".

Напомним, Елена Зеленская в вышиванке с черными цветами поздравила украинцев с Днем флага.

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