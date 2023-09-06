20 лет брака Владимира и Елены Зеленских: топ-5 фото президентской четы

Президент Украины и первая леди поженились 20 лет назад и воспитывают двоих детей.

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6 сентября 2023 года Владимир и Елена Зеленские празднуют 20-ю годовщину свадьбы. Фокус собрал топ-5 фото президентской четы с 2019 по 2023 годы.

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До брака с будущим президентом Елена Зеленская носила фамилию Кияшко. Первая леди была сценаристкой и автором студии "Квартал 95".

По данным Википедии, на момент свадьбы они уже около восьми лет встречались, а были знакомы еще со школы. Брак стал первым для обоих.

Владимир и Елена Зеленские в день своей свадьбы в 2003 году Фото: Instagram

Новый 2023 год

С Новым 2023 годом президентская чета поздравила украинцев в парных образах оттенка хаки.

"Сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! Годом нашей победы", — обратились к украинцам президент и первая леди.

Владимир и Елена Зеленские Фото: instagram.com/olenazelenska_official

День Независимости 2022

В первый День Независимости Украины во время полномасштабной войны с РФ Владимир Зеленский обратился к украинцам в вышиванке оттенка хаки. Тем временем его жена продемонстрировала элегантный черно-белый образ.

"Наши люди верят в ВСУ. Наши Вооруженные Силы верят в наших людей. И все мы верим в себя. Наш флаг поднимают по всему миру, и по всему миру звучат поздравления на украинском. Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться. Это День Независимости во время войны за независимость. Борьбы за каждого из нас. За каждый дом и каждую семью", — отметили супруги.

Владимир и Елена Зеленские Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Vogue

В июле 2022 Елена Зеленская снялась для американского Vogue. На нескольких кадрах первая леди позировала с мужем.

Фотосессию Елены Зеленской тогда раскритиковали в сети, однако она отметила, что не жалеет об этом.

Владимир и Елена Зеленские для Vogue Фото: Olena Zelenska/Instagram

Новый 2022 год

Накануне 2022 года Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев улыбающимся зимним фото и словами пожеланий.

"В новом, 2022-м, искренне желаем: близких — рядом, здоровья — каждому, возможностей — без границ, уверенности — ежедневно, любви — в каждое сердце, добра — всем! Пусть это будет замечательный год!" — пожелали тогда президент и первая леди Украины.

Владимир и Елена Зеленские Фото: Olena Zelenska/Instagram

Инаугурация

Одним из первых известных фото супругов в новом статусе стал снимок, на котором они делают селфи в мае 2019 года: в день инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. 20 мая победитель выборов стал новым главой государства после Петра Порошенко.

После этого Елена Зеленская начала активно вести соцсети и появляться на публике в роли первой леди Украины.

Владимир и Елена Зеленские Фото: Olena Zelenska/Instagram

Президентская чета впервые стала родителями в 2004 году. У них родилась дочь Александра, которая летом 2023 года отпраздновала 19-летие. Известно, что девочка учится в украинском университете на юридической специальности.

До полномасштабного вторжения наследница супругов активно вела свои соцсети, однако впоследствии семья президента получила указание "уйти из медийного поля". И если Елена Зеленская сейчас часто появляется на публике, как в Украине, так и за рубежом, то ее дочь нельзя заметить ни на каких публичных мероприятиях. 19-летняя Александра ведет довольно частную жизнь.

В 2013 году у Владимира и Елены Зеленских родился сын Кирилл.

Владимир и Елена Зеленские с детьми

Отметим, что пока президент и первая леди еще не поздравили друг друга в соцсетях. Они часто обращаются друг к другу в праздничные дни, в частности, на дни рождения, которые оба празднуют зимой.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на их семью.

Также Фокус писал о появлении президентской четы на публике в День Независимости 2023 года.