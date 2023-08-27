"Это совершенно разные люди": Алена Шоптенко рассказала, что думает о Зеленском

В 2006 году Алена Шоптенко и Владимир Зеленский одержали победу в первом сезоне "Танцев со звездами".

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35-летняя украинская хореограф Алена Шоптенко призналась, что думает о Владимире Зеленском. Об этом танцовщица рассказала в новом интервью Алине Доротюк.

На вопрос ведущей YouTube-программы, думала ли Алена, что Владимир Зеленский когда-то станет одним из самых известных политиков в мире, когда участвовала с ним в проекте "Танцы со звездами" в 2006 году, хореограф ответила, что тогда думала только о правильной технике исполнения танца. Ей было всего 17 лет.

"Я просто ничего, кроме танца и правильности исполнения, ничего не видела... Давайте мы будем говорить откровенно, как оно есть, это совершенно разные люди", — призналась Алена Шоптенко, которая дала свое первое большое интервью с начала полномасштабной войны в Украине.

Звездная танцовщица призналась, что тот период жизни и участия в "Танцах со звездами" вместе с Зеленским был очень важным для нее. А партнер многому ее научил.

"Я просто честно скажу, я не удивлена. Потому что те качества, которые сейчас мы видим в нашем президенте, с которым мы идем, они были. Я за ними наблюдала, когда мы работали в одной команде" — призналась украинская знаменитость.

Алена Шоптенко

Их пара одержала победу в первых "Танцах со звездами" в Украине.

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Алена Шоптенко и Владимир Зеленский в 2006 году Фото: YouTube\Аліна Доротюк Алена Шоптенко и Владимир Зеленский в 2006 году Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Они обошли пару Натальи Могилевской и Влада Ямы, а также Виталия Козловского с Ксенией Горб.

Алена Шоптенко и Владимир Зеленский в 2006 году

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