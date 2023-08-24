Праздник свободных и сильных: Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем Независимости (видео)

Глава государства поблагодарил воинов и гражданских, а главнокомандующий ВС выразил уверенность, что замыслы врага не осуществятся, а Украина победит в полномасштабной войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовали обращение по случаю Дня независимости. Чиновники поздравили украинцев, которые всегда ценили свободу и достоинство. Об этом говорится в видео, размещенных в официальных представительствах — на сайте президента и в Facebook командующего ВСУ.

Зеленский записал обращение в Киеве на фоне мурала с солдатом ВСУ Александром Мациевским, которого замучили россияне во время боевых действий на востоке Украины. Президент прежде всего обратился к воинам, которые стали на защиту страны: "Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала", — сказал глава государства.

Также прозвучали благодарности родителям и матерям воинов, семьям, которые поддерживают бойцов: "всем украинским семьям которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил. Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет такое важное "Как ты?", чтобы услышать такое желанное "Все хорошо!"

Учителя, медики, журналисты, энергетики, саперы, транспортники, волонтеры, музыканты — каждому и каждой Зеленский выразил слова благодарности. Вспомнил о людях, которые выполняют сверхсекретные миссии — их награждают секретными указами. Также обратился к пленным — они готовы вернуться к борьбе сразу после возвращения на Родину.

В завершение президент Зеленский вспомнил солдата Александра Мациевского, которого россияне убили после возгласа "Слава Украине!". Глава государства повторил высказывание, которое якобы сказал глава ОУН Степан Бандера: "Придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать: "Героям слава!"

Главнокомандующий Валерий Залужный также опубликовал обращение по случаю Дня независимости. Обращение иллюстрируется кадрами ударов Сил обороны по позициям ВС РФ: выстрелы пушек, атаки дронов, бои в окопах и установление украинского флага в освобожденных насаленных пунктах. Кадры сопровождаются текстом, в котором украинцы называются непокоренными, непоколебимыми, несокрушимыми, гордыми, героическими, храбрыми. С таким народом Украина — это "страна, где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы!"

Напоминаем, накануне Дня независимости Украины, произошло сразу несколько неприятных для России событий. Сначала стало известно об уничтожении ЗРК С-400 на западном побережье Крыма — видео опубликовало ГУР Минобороны. Затем российский вертолет Ми-8 пересек линию фронта и добровольно приземлился на Полтавщине. Кроме того, под вечер разбился самолет, в котором, как предполагают, мог находиться владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, — о деталях падения рассказал Фокус.