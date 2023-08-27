"Це зовсім різні люди": Олена Шоптенко розповіла, що думає про Зеленського

У 2006 році Олена Шоптенко та Володимир Зеленський здобули перемогу в першому сезоні "Танців з зірками".

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35-річна українська хореографка Олена Шоптенко зізналася, що думає про Володимира Зеленського. Про це танцівниця розповіла в новому інтервʼю Аліні Доротюк.

На запитання ведучої YouTube-програми, чи думала Олена, що Володимир Зеленський колись стане одним з найвідоміших політиків у світі, коли брала участь з ним у проєкті "Танці з зірками" у 2006 році, хореографка відповіла, що тоді думала лише про правильну техніку виконання танцю. Їй було лише 17 років.

"Я просто нічого, окрім танцю і правильності виконання, нічого не бачила… Давайте ми будемо говорити відверто, як воно є, це зовсім різні люди", — зізналася Олена Шоптенко, яка дала своє перше велике інтервʼю з початку повномасштабної війни в Україні.

Зіркова танцівниця зізналася, що той період життя та участі в "Танцях з зірками" разом із Зеленським був дуже важливим для неї. А партнер багато чого її навчив.

"Я просто чесно скажу, я не здивована. Бо ті якості, які зараз ми бачимо в нашому президенті, з яким ми йдемо, вони були. Я за ними спостерігала, коли ми працювали в одній команді" — зізналася українська знаменитість.

Олена Шоптенко

Їхня пара здобула перемогу в перших "Танцях з зірками" в Україні.

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Олена Шоптенко та Володимир Зеленський у 2006 році Фото: YouTube\Аліна Доротюк Олена Шоптенко та Володимир Зеленський у 2006 році Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Вони обійшли пару Наталі Могилевської та Влада Ями, а також Віталія Козловського з Ксенії Горб.

Олена Шоптенко та Володимир Зеленський у 2006 році

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