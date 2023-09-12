Джо Джонас прокомментировал причины развода с Софи Тернер

Музыкант обратился с просьбой к своим поклонникам.

34-летний американский певец Джо Джонас отреагировал на новости о разводе с 27-летней британской актрисой Софи Тернер. Об этом пишет Independent.

Старший брат Ника Джонаса ответил на предположения о причинах его развода со звездой сериала "Игры престолов" во время концерта Jonas Brothers. Накануне Джонас подал на развод с Тернер после четырех лет брака.

Как известно, в заявлении о разводе указано, что "брак между сторонами безвозвратно расторгнут".

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Джо Джонас и Софи Тернер Фото: joejonas

Певец признался, что "это была тяжелая неделя" с тех пор, как впервые стало известно об их разводе, во время недавнего шоу Jonas Brothers на стадионе "Доджерс" в Лос-Анджелесе.

Чтобы ответить на негативную реакцию, которую он получил в социальных сетях, Джонас также призвал поклонников не верить ничему об их отношениях, "если вы не слышите этого из этих уст".

"Это была тяжелая неделя. Я просто хочу сказать, если вы не услышите это из этих уст, не верьте. Ладно?" — попросил музыкант.

"Спасибо всем за любовь и поддержку. Я и моя семья любим вас, друзья", — добавил экс-возлюбленный Софи Тернер.

Джо Джонас и Софи Тернер Фото: Getty Images

На фоне сообщений о том, что их брак распался из-за разного образа жизни Джонаса и Тернер, на следующий день бывшая пара выступила с совместным заявлением, уточнив, что их решение расстаться "после четырех замечательных лет" было взаимным и дружеским.

Напомним, Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом.

Также Фокус писал о еще одной вероятной причине развода Софи Тернер и Джо Джонаса.