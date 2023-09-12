Райан Гослинг и Ева Мендес замечены на редкой прогулке (фото)

Знаменитости готовились ко дню рождения своей старшей дочери.

42-летний канадский актер Райан Гослинг и 49-летняя актриса Ева Мендес наслаждались редкой совместной прогулкой, когда они посетили семейный праздник в отеле в Санта-Барбаре. Об этом пишет Daily Mail.

Исполнителя роли Кена в фильме "Барби" и его жену заметили, когда они выгружали вещи из своего Range Rover по прибытии.

Важно Ева Мендес прокомментировала актерскую игру Райана Гослинга

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Ева Мендес продемонстрировала свой уникальный стиль в красном макси-платье, надетом поверх сине-черного халтера. Актриса обула черные туфли с открытым носом и прикрыла глаза парой солнцезащитных очков.

Также мама двоих детей добавила к образу зеленую сумку Gucci вместе с коричневой, свою фирменную повязку, серьги и праздничный колпак.

Тем временем Гослинг был в джинсах, полосатой рубашке с короткими рукавами в тон и коричневых замшевых ботинках. Актер прикрыл голову белой бейсболкой и добавил к образу солнцезащитные очки.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Звездная пара, которая вместе с 2011 года, привезла много дорожных сумок Gucci, сомбреро, шляпки федоры и другие подарки.

Вероятно, праздник будет посвящен старшей дочери пары, восьмилетней Эсмеральде Амаде, которая родилась 12 сентября 2014 года. У знаменитостей также есть младшая дочь Амада Ли, 7 лет.

Напомним, как дочери Райана Гослинга отреагировали на его главную роль в фильме "Барби".

Также Фокус писал о пляжной прогулке Райана Гослинга с женой и детьми.