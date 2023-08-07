Райан Гослинг был замечен на пляжной прогулке с женой и детьми (фото)

Райан Гослинг и Ева Мендес встречаются более 10 лет, однако об узаконении отношений звездной пары официально не было известно вплоть до 2022.

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42-летний канадский актер Райан Гослинг был замечен на семейной пляжной прогулке в Санта-Барбаре. Вместе с ним была его возлюбленная, 49-летняя американская актриса Ева Мендес, и двое дочерей — Эсмеральда и Амада. Об этом пишет Daily Mail.

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К ним также присоединилась пожилая женщина с ходунками, которая оказалась матерью Евы, Евой Перес Суарес. Гослинг выбрал непринужденный образ для пляжного дня, надев красную футболку, клетчатую рубашку и белую бейсболку и синие джинсы. Тем временем Мендес была одета в яркое оранжевое платье.

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг вместе более 10 лет. Они воспитывают двух общих дочерей — Амаду и Эсмеральду. Впрочем, долгое время знаменитости не спешили жениться. Лишь осенью 2022 года стало известно, что они узаконили отношения, однако официально об этом не говорили. Недавно Райан Гослинг рассказал, как Ева Мендес изменила его отношение к вопросу семьи.

Также Фокус писал о причине, почему Ева Мендес и Райан Гослинг не выходят вместе на красные дорожки.