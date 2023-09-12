Бриллиантовые серьги и персонализированная подвеска: Кейт Миддлтон посетила тюрьму (фото)

Принцесса Уэльская занимается вопросом борьбы заключенных с зависимостями.

Кейт Миддлтон в стильном брючном костюме посетила тюрьму. Об этом пишет People.

Принцесса Уэльская 12 сентября 2023 года узнавала, как заключенные получают поддержку в борьбе от своих зависимостей. Супруга принца Уильяма посетила тюрьму HMP High Down в графстве Суррей, Англия.

Мама троих детей наблюдала, как Forward Trust, королевским патроном которого она является, помогает работникам системы уголовного правосудия справиться с зависимостью и вылечиться от нее. Ей показали, через что проходит семья во время обычного визита в тюрьму, начиная с необходимого процесса безопасности.

Сообщается, что High Down, мужская тюрьма с примерно 1100 заключенными, работала над тем, чтобы обеспечить более позитивный опыт, в частности, для детей.

Зависимость была одной из первых проблем, которой Кейт занялась после выхода замуж за принца Уильяма в 2011 году. Это помогло ей повысить осведомленность о психическом здоровье, особенно о влиянии, которое оно оказывает на маленьких детей.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Для нетипичного королевского визита принцесса Уэльская выбрала фиолетовый брючный костюм своего любимого бренда Alexander McQueen, который дополнила белым топом.

На ногах невестки британского короля были замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров Кейт Миддлтон выбрала бриллиантовые серьги от Kiki McDonough и персонализированную золотую подвеску с инициалами Джорджа, Шарлотты и Луи. Волосы королевской персоны были уложены локонами. А правая рука принцессы была перебинтована.

Рука Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Миддлтон и принц Уильям нарушили главную школьную традицию.

Также Фокус писал об уходе любимого дизайнера Кейт Миддлтон с должности креативного директора бренда Alexander McQueen.