Королева Летиция с рабочим визитом посетила школу в полосатом джемпере и брюках (фото)

Королевская особа выбрала сдержанный, но стильный образ.

Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный образ во время посещения школы в честь начала учебного года в Сантьяго-де-Комостела, Испания. Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя королевская особа была одета в полосатый синий-белый джемпер из натуральной шерсти с рукавами длиной три четверти и высоким вырезом от Hugo Boss. Летиция заправила верх в элегантные темно-синие брюки того же бренда и закрепила их ремнем на талии.

Монаршая особа завершила свой образ, надев синие замшевые туфли на каблуке Carrie Blue Suede Sling Back от Isabel Abdo и серьги из розового золота с бриллиантами. Хотя Летиция обычно носит распущенные локоны, похоже, ей хотелось сменить прическу — вместо этого она собрала волосы в низкий хвост.

Сегодня Летиция посетила школу CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés, которая в этом году отмечает свое десятилетие. Директор учебного центра Франсиско Авила заявил, что рассматривает визит королевы как "уникальную возможность" продемонстрировать работу, проводимую центром.

Член королевской семьи улыбнулась, прогуливаясь по зданию в сопровождении таких официальных лиц, как министр образования Пилар Алегрия, президент Хунты Альфонсо Руэда и президент парламента Галисии Мигель Анхель Санталисес.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция показала стильный брючный костюм на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ.