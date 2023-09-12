Как сделать кожу гладкой. Косметолог назвала 4 причины неровностей на лице

Упругая гладкая кожа — признак молодости, поэтому каждая женщина стремится сделать кожу своего лица идеальной. Специально для Фокуса, косметолог Анна Круглик рассказывает о том, какие причины вызывают неровность кожи.

Неровность, шероховатость и бугристость кожи может быть вызвана разными причинами, поэтому, чтобы устранить эту проблему нужно, в первую очередь, определить, что поспособствовало этому состоянию. Врач-косметолог рассказала Фокусу о том, какие распространенные причины неровности кожи и какие косметические средства могут помочь вам решить эту проблему.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Расширенные поры, воспаления, угревая сыпь и акне негативно влияют на внешний вид кожи и могут оставлять после себя последствия в виде ямок и шрамов. Кроме этого, косметолог Анна Круглик выделяет следующие причины неровности кожи.

Сухость кожи

Фото: Freepik

Недостаточное увлажнение приводит к неровности и шероховатости кожи. Сухая обезвоженная кожа становится стянутой и неровной, имеет тусклый вид и неверномерный тон. Такая кожа теряет эластичность, поэтому на ней становятся чрезвычайно заметны морщины.

Гиперкератоз

"Гиперкератоз проявляется в виде накопления мертвых клеток и утолщения рогового слоя кожи", — отмечает Анна Круглик.

При этой патологии роговые клетки начинают усиленно делиться, поэтому происходит нарушение отшелушивания, в результате чего кожа утолщается и становится неровной.

Сухая себорея

"Сухая себорея — это избыток кожного сала, которое имеет жесткую, восковую текстуру и может буквально торчать из пор", — говорит косметолог.

Активность сальных желез

Фото: Getty Images

"Повышенная активность сальных желез в совокупности с гиперкератозом провоцирует появление закрытых комедонов, за счет чего, кожа имеет бугристый рельеф", — говорит Анна Круглик.

Очень важно определить причину появления неровности кожи, ведь от этого зависит лечение. Поэтому не стоит заниматься самодеятельностью, а лучше сразу обратиться к квалифицированному специалисту.

"В зависимости от причины возникновения шероховатости или бугристости кожи, косметолог подбирает соответствующую процедуру. Это может быть уходовая процедура направленная на активное увлажнение, например Hydra Fill от Meder. Карбокситерапия, пилинги, массаж лица", — говорит Анна Круглик.

Домашний уход

Фото: Фото: Gettyimages

Правильно подобранный домашний уход является очень важным элементом, который поможет сохранить молодость и здоровье кожи. Однако, чтобы не навредить своей коже, желательно, чтобы домашний уход подбирал косметолог с учетом типа кожи, состояния кожи и причин, которые вызвали те или иные недостатки. Часто с помощью качественного домашнего ухода можно закрыть большинство вопросов с кожей и сэкономить на дорогих салонных процедурах.

"В зависимости от причины появления таких недостатков, как не ровный рельеф, подбирается домашний уход. Например, при сухости кожи, важно использовать увлажняющий концентрат или сыворотку. При гиперкератозе нужно использовать средства для отшелушивания мертвых клеток 2-3 раза в неделю. Для этого рекомендуется энзимный пилинг. При других причинах также поможет энзимный пилинг 1-2 раза в неделю и себорегулирующие активы, такие как, азелаиновая кислота, салициловая кислота, бакучилол, ниацинамид", — советует косметолог.

Как предупредить неровность кожи?

Фото: Getty Images

Для предупреждения появления неровностей кожи важно ежедневно правильно очищать кожу лица, увлажнять и 1-2 раза в неделю использовать энзимный пилинг для отшелушивания мертвых клеток.

"Основные базовые средства, которые должны быть на полочке у каждой женщины — это очищающее средство, тоник, энзимный пилинг и увлажняющий, защитный крем", — советует Анна Круглик.

Напомним, как ухаживать за жирной и комбинированной кожей, чтобы она была здоровой и сияющей?

Ранее Фокус писал о том, какие топ 10 эфирных масел помогут убрать морщины и отсрочить старение кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту