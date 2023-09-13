Сальма Хайек в платье Gucci с разрезом от бедра появилась на мероприятии (фото)

Знаменитость с мужем посетила благотворительный ужин Kering Foundation.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась в роскошном платье от Gucci. Снимками с недавнего события звезда "Фриды" делится в своем Instagram.

Знаменитость в компании своего мужа, 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, посетила ужин для женщин от компании Kering, генеральным директором которой является возлюбленный актрисы.

На мероприятии Хайек появилась в длинном бордовом платье с разрезом до бедра, пайетками и глубоким декольте. К вечернему аутфиту звезда "Вечных" добавила черный клатч и несколько лаконичных украшений. Волосы Сальма уложила легкими волнами.

Отметим, что Пино является председателем Kering Foundation, а его жена входит в совет директоров.

Сальма Хайек Фото: Getty Images

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Между тем французский бизнесмен был в классическом костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино Фото: Getty Images

"Все готово для ужина "Забота о женщинах" сегодня в Нью-Йорке, который представляет @keringfoundation. Поддерживаю очень близкое моему сердцу дело. ❤️ #CaringForWomen", — прокомментировала мероприятие актриса.

Сальма Хайек

Напомним, Сальма Хайек станцевала в бикини на фоне большого кактуса.

Также Фокус писал о летнем отдыхе Сальмы Хайек на яхте.