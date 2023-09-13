Эмили Ратаковски в откровенном топе появилась на церемонии MTV (фото)

Знаменитость сделала ставку на винтажный наряд.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски посетила церемонию награждения MTV Video Music Awards 2023 в винтажном наряде от Jean Paul Gaultier. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения появилась на публике в Нью-Джерси во вторник, 12 сентября 2023 года.

Молодая мама продемонстрировала полупрозрачный зеленый топ с соответствующей асимметричной юбкой макси.

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Ратаковски позировала фотографам на туфлях на каблуках и хранила самое необходимое в маленькой блестящей черной сумочке Fendi.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров модель, которая в 2022 году развелась с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, выбрала золотые серьги и браслеты. Волосы Эмили были уложены легкими волнами.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Сейчас Ратаковски сама воспитывает двухлетнего сына Сильвестра, которого часто показывает в соцсетях. Малыш стал первенцем модели в марте 2021 года.

Напомним, Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом с Джо Джонасом.

Также Фокус писал о том, как Эмили Ратаковски провела время с сыном в деревне.