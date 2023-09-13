Софи Тернер заметили впервые после новостей о разводе Джо Джонасом (фото)

Неделю назад бывшая звездная пара опубликовала совместное заявление о том, что их решение развестись было обоюдным и дружеским.

27-летняя британская актриса Софи Тернер была замечена впервые после новостей о разводе с мужем Джо Джонасом. Об этом пишет PageSix.

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Звезду сериала "Игра престолов" сфотографировали с ярким макияжем и коротким платиновым париком на съемках предстоящего сериала ITVX "Жоан", съемки которого в настоящее время проходят в Испании.

На снимках Тернер, которая играет печально известную британскую воровку драгоценностей Джоан Хэннингтон, была замечена во время короткого перерыва на перекур в каменистой местности на открытом воздухе.

Мама двоих детей носила шлепанцы Adidas, серые шорты и черную майку, из-под которой на спине виднелась большая временная татуировка. Тернер держала в одной руке свой мобильный телефон с чехлом в стиле "Истории игрушек". Этот аксессуар, возможно, имеет для нее особое значение, поскольку в 2018 году она и 34-летний музыкант Джо Джонас сделали одинаковые татуировки в виде знаменитой крылатой фразы Базза Лайтера "До бесконечности и за ее пределами".

Тернер заметили впервые с тех пор, как она и участник группы Jonas Brothers объявили, что расстаются. Бывшая пара выступила с совместным заявлением в Instagram, уточнив, что их решение расстаться "после четырех замечательных лет" было взаимным и дружеским.

Напомним, Эмили Ратаковски поздравила Софи Тернер с разводом.

Также Фокус писал о еще одной вероятной причине развода Софи Тернер и Джо Джонаса.