Королева Рания появилась в элегантном черно-белом образе (фото)

Супруга короля Иордании выбирает любимый бренд Кейт Миддлтон.

Королева Иордании Рания продемонстрировала элегантный черно-белый образ во время визита в Великобританию 12 сентября 2023 года. Снимками в новом аутфите монаршая персона делится в своем Instagram.

"За минуты до моего выступления на Глобальном Лидерском Саммите COGX в Лондоне", — отметила жена иорданского короля Абдаллы ІІ.

Для появления в столице Великобритании королева Рания выбрала белую хлопковую удлиненную рубашку британского бренда Alexander McQueen. Его также обожает жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Рания сочетала рубашку с черными брюками.

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Королева Рания

К лондонскому образу королева добавила черную кожаную сумку Bottega Veneta, смарт-часы, несколько украшений и ремень от Alexander McQueen.

На ногах Рании были черные туфли-лодочки. Ее волосы были уложены легкими волнами.

Отметим, что Alexander McQueen покидает креативный директор Сара Бертон, которая создала свадебное платье для Кейт Миддлтон в 2011 году.

Королева Рания

Напомним, королева Рания удачно соединила белую рубашку в элегантном образе.

Также Фокус писал об образе королевы Иордании в темных оттенках.