Шакира привела сыновей на церемонию MTV VMA 2023

Мальчики, которых артистка делит с бывшим Жераром Пике, поддержали звездную маму.

46-летняя колумбийская певица Шакира привела своих сыновей — 9-летнего Милана и 7-летнего Сашу — на церемонию MTV Video Music Awards 2023. Об этом пишет Daily Mail.

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На звездном мероприятии, которое проходило в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, мальчики поддерживали звездную маму, когда она получила одну из самых высоких наград вечера — премию Майкла Джексона Video Vanguard, что сделало ее первой южноамериканской артисткой, удостоенной этой награды.

Шакира ошеломила публику своим голубым шелковым платьем от Versace с фирменными золотыми булавками, украшавшими переднюю часть ансамбля с дерзким вырезом посередине и по бокам. Между тем мальчики оделись в черно-желтые спортивные костюмы в сочетании с кроссовками с тем же принтом.

Шакира с сыновьями на MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Получив премию Video Vanguard Award, Шакира вышла на сцену и произнесла речь, в которой поблагодарила свою семью и поклонников.

Ранее Фокус писал, что Шакира вышла на розовую дорожку в платье с откровенным вырезом на спине.