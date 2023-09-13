Брайан Остин Грин рассказал о состоянии Шеннен Доэрти, больной раком в последней стадии

По словам актера, он любит Шеннен "до смерти" и восторгается ее силой.

52-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, наиболее известная зрителям по сериалам "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные", не один год борется с раком груди и даже на некоторое время вошла в ремиссию. Однако в июне она шокировала своих поклонников новостью о том, что онкология четвертой стадии дала метастазы в мозг, и показала процедуру облучения, где поклонники видели, как звезда плачет. Ее коллега по цеху Брайан Остин Грин постоянно на связи с Шеннен и недавно рассказал, в каком она сейчас состоянии, пишет Herald Sun.

"Она невероятно жесткий человек. Если есть кто-то, кто мог бы по-настоящему бороться с раком, то она одна из них. Конечно, это непростая ситуация, но я люблю ее до смерти", – заявил он.

Брайан и Шеннен снимались в сериале "Беверли-Хиллз 90210"

Брайан также рассказал о своих проблемах со здоровьем после выступления на шоу The Masked Singer Australia. По его словам, все началось с язвенного колита, после которого у него появилось головокружение и неврологические проблемы, повлиявшие на его речь.

"Я не мог говорить, не мог ходить, не мог читать. Я не работал четыре года", — рассказал актер изданию.

Возвращаясь к Доэрти, напомним, что ее битва за жизнь началась в 2015 году, когда у нее диагностировали рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию.

Врачам удалось ввести ее в ремиссию, однако через два года болезнь вернулась в более агрессивной форме.

В свою очередь знаменитость уверяет, что ее еще рано списывать со счетов, и она будет бороться до последнего. На своей странице в соцсети Шеннен показывает этапы борьбы с болезнью и свои будни сейчас. Актриса старается по максимуму наслаждаться каждым днем жизни.

Ранее Фокус писал, что американские ученые выяснили, как физические нагрузки помогут предотвратить рак груди.