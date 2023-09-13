Ариана Гранде в слезах призналась в увеличении губ (видео)

Звезда призналась, что она не против повторных инъекций в будущем, но сейчас принимает свою естественную красоту.

30-летняя американская певица Ариана Гранде сняла для Vogue видео, в котором поделилась своими ритуалами ухода за кожей и секретами макияжа. В ролике, который журнал опубликовал на YouTube, она также откровенно рассказала о своих прошлых косметических процедурах, в частности об увеличении губ.

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"Полная прозрачность, как красотка, как и мои губы, [я] на протяжении многих лет использовала тонну филлеров для губ и ботокса. Я остановилась в 2018 году, потому что чувствовал себя… [это было] слишком. Знаете, мне просто хотелось спрятаться", — сказала она.

Гранде остановилась и посмотрела вверх, а слезы потекли по ее щекам.

"Я не ожидала, что это вызовет эмоции, — поделилась она. — Долгое время для меня красота была скрыта, а теперь я чувствую, что, возможно, это не так, поскольку я перестала пользоваться филлерами и ботоксом".

Звезда призналась, что она не против повторных инъекций в будущем, но сейчас она хочет сохранить свои "заслуженные морщинки для слез и улыбки".

"[Старение] может быть такой прекрасной вещью. Могу ли я сделать подтяжку лица через 10 лет? Возможно, да, но это всего лишь мысли, которые, как мне кажется, нужно обсудить. Если мы сидим здесь и говорим о секретах красоты, черт возьми, давайте все это выложим", — продолжила она.

Напомним, Ариана Гранде разводится после двух лет брака.

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер призналась в увеличении груди.