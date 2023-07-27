Кайли Дженнер наконец призналась, что увеличила грудь

Много лет миллиардерша отрицала, что у нее были пластические операции.

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Кайли Дженнер, наконец, призналась, хоть и с сожалением, что обращалась к пластическим хирургам и увеличила грудь. Хотя она много лет это отрицала. Об этом пишет Page Six.

В новом эпизоде шоу "The Kardashians" Кайли наконец призналась, что сделала операцию по увеличению груди после многих лет отрицания того, что у нее была пластическая операция.

Кайли Дженнер Фото: kyliejenner Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

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В финале сезона 25-летняя Дженнер рассказала, что ей "сделали грудь" незадолго до того, как она забеременела дочерью Сторми Вебстер, которая родилась 1 февраля 2018 года.

"Я сделала себе грудь до Сторми… не думала, что у меня будет ребенок, когда мне будет 20", — сказала основательница Kylie Cosmetics в признании на шоу Hulu.

Ранее Кайли Дженнер клялась, что не ложилась под нож, вместо этого рассказывая, что ее пышные формы – это результат лифчиков пуш-ап. Так. В 2016 году она писала фанатам в Twitter, что ее бюст увеличился из-за "этих дней" и "они скоро сдуются".

А в 2015 году она рассказывала, что, когда хочет увеличить размер груди, то просто носит бюстгальтер пуш-ап Victoria's Secret Bombshell за 70 долларов, который обещает увеличение бюста на два размера.

"Я не делюсь этим со многими людьми, но все думают, что я недавно увеличила грудь, но это не так. Я просто пользуюсь Bombshell от Victoria's Secret. Это меняет жизнь", — рассказывала Кайли.

Фото: Instagram kyliejenner

Но в телешоу она пожалела о том, что обращалась к пластическим хирургам.

"У меня была красивая грудь. Идеальный размер, идеально было все. И сейчас я просто, видимо, поняла, что не должна была их делать. Я бы порекомендовала всем, кто думает об этом, подождать до рождения детей", — заключила мать двоих детей, последний ребенок которой родился в феврале 2022 года .

В эпизоде ​​"The Kardashians", вышедшем в прошлый четверг, Дженнер попыталась опровергнуть слухи о том, что на протяжении многих лет она подвергалась серьезным пластическим операциям из-за неуверенности в себе.

Кайли Дженнер до пластических операций Фото: Getty Images

"Одно из самых больших заблуждений обо мне заключается в том, что я была неуверенным в себе ребенком и перенесла столько операций, чтобы изменить все свое лицо, что неверно. Я сделала филлеры. И я всегда любила себя, и сейчас люблю", — сказала она во время разговора с сестрами Хлои и Кортни Кардашьян об их влиянии на стандарты красоты.

Кайли сказала Хлое и Кортни, что из-за того, что они когда-то издевались над ее ушами, она носила волосы распущенными и прятала уши "годами", но ей нравится, что Сторми унаследовала те же черты.

Ранее Кайли побаловалась со специальным приложением, которое старит людей, но осталась недовольна, испугалась и удалила приложение.